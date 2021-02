Der nächste Hochkaräter von der Diamantmine Mothae!

Dieser 215-Karäter ist der größte Diamant vom Typ IIa – nur 1 bis 2% der Diamanten weltweit sind von dieser Qualität – in D-Colour, den Lucapa in der Mothae-Anlage mit ihrer Kapazität von 1,1 Mio. Tonnen pro Jahr bislang zutage gefördert hat! Gleichzeitig ist dies der zweite Diamant mit mehr als 200 Karat sowie der fünfte Diamant mit mehr als 100 Karat, den Lucapa auf Mothae seit Beginn der kommerziellen Produktion 2019 entdeckt hat.

Erst im Dezember 2020 hatte das Unternehmen einen außergewöhnlichen Diamanten von 101 Karat gefunden. Lucapa und die Regierung von Lesotho wollen die Häufigkeit solch wertvoller Funde weiter steigern, was der Hauptgrund für die jüngste Investitionen ist, die zum Ende dieses Quartal zu einem Anstieg der Diamantproduktion auf Mothae führen sollen.

Hinzu kommt, dass ein neuer Vermarktungskanal implementiert wurde, der laut dem Unternehmen dazu führen wird, dass Mothae an einem signifikanten Teil der Margen beteiligt sein wird, die jenseits des Minengeländes erzielt werden. Damit sollte die Mine in erheblich größerem Ausmaß von ihrer Produktion profitieren können!

Lucapas Managing Director Stephen Wetherall ist dementsprechend zufrieden. Seiner Ansicht nach rechtfertigt die fortlaufende Entdeckung großer Diamanten auf Mothae die jüngst getroffene Entscheidung, die Kapazität der Mine zu erweitern. Wie Herr Wetherall weiter ausführt, hat Lucapa auf seinen beiden Minen jetzt 23 Diamanten mit mehr als 100 Karat entdeckt, von denen vier sogar mehr als 200 Karat hatten und man hoffe auf zahlreiche weitere Funde dieser Art.

Lucapa Diamond macht Fortschritte an vielen Fronten. Insbesondere die voraussichtlich in Kürze abgeschlossene Erweiterung der Kapazität auf Mothae dürfte das Unternehmen einen weiteren Schritt voranbringen. Auch die Aussicht darauf, auf beiden Minen in Zukunft auch an Erlösen über den reinen Verkauf von Rohdiamanten hinaus zu profitieren, sollte das Unternehmen in Zukunft deutlich besser dastehen lassen.

