EU-Nutzfahrzeugzulassungen im Januar weiter auf dem Rückzug

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der EU-Nutzfahrzeugmarkt ist zum Beginn des neuen Jahres geschrumpft. Die Neuzulassungen aller Nutzfahrzeuge ging im Januar gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,2 Prozent auf 141 462 Fahrzeuge zurück, wie der europäische Herstellerverband Acea am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Die Nachfrage ging in allen Marktsegmenten zurück. Bis auf Frankreich wiesen alle größeren Märkte im ersten Jahresmonat teilweise deutliche Rückgänge auf: Spanien fast ein Drittel, Deutschland rund 17 Prozent und Italien knapp minus 7 Prozent.

Im vergangenen Jahr war die Nachfrage nach Nutzfahrzeugen in der Corona-Pandemie regelrecht eingebrochen, die Neuzulassungen waren um ein knappes Fünftel gesunken. Auch im Dezember gingen die Anmeldungen zurück, wenn auch nicht so stark wie nun im Januar. Im zweiten Halbjahr hatten die Hersteller von schweren Nutzfahrzeugen wieder über anziehende Auftragseingänge berichtet. Den größten Teil des EU-Nutzfahrzeugmarktes machen bei den Stückzahlen aber die leichten Nutzfahrzeuge wie Transporter und Vans aus./men/fba/he