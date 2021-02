Vancouver, B.C. (24. Februar 2021) Kingman Minerals Ltd. (TSX-V:KGS) (FWB:47A1) („Kingman“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass Kingman mit den Bohrungen im Projekt Mohave im Bereich der Mine Rosebud begonnen hat, nachdem die endgültigen Genehmigungen vorliegen. Kingman wird fünf Explorationsrichtbohrlöcher von drei Bohrplattformen aus absolvieren, um ein Maximum an Informationen zu erhalten und gleichzeitig die Oberflächenstörung so gering wie möglich zu halten. Die fünf Kernlöcher sollen entlang eines Südost-Nordwest-Trends in unterschiedliche Tiefen niedergebracht werden, der sich nach historischen Explorationsdaten richtet, womit effektiv zwei staatliche Erzgangschürfrechte auf metallische Ressourcen erkundet werden.