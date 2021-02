Deutschland Corona-Krise reißt Milliarden-Löcher in Staatshaushalt Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 24.02.2021, 08:16 | 64 | 0 | 0 24.02.2021, 08:16 | WIESBADEN (dpa-AFX) - Der deutsche Staat hat im Corona-Krisenjahr 2020 deutlich mehr Geld ausgegeben als eingenommen. Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung wiesen ein Defizit von 139,6 Milliarden Euro aus, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte. Erste Berechnungen der Behörde hatten ein Minus von 158,2 Milliarden Euro ergeben./mar/DP/bgf

