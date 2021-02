LEVERKUSEN (dpa-AFX) - In Leverkusen hoffen sie, die Probleme der letzten Jahre endlich hinter sich zu lassen. Bayer will den teuren Glyphosat-Rechtsstreit in den USA abhaken. Auch die Belastungen durch die Corona-Pandemie könnten im Verlauf des neuen Jahres weniger werden. Derweil verbesserten sich die Perspektiven für die Agrarsparte deutlich und Investitionen in das Geschäft mit Gen- und Zelltherapien sollen helfen, den Pharmabereich auf Kurs zu halten. Die Aktien erholten sich zuletzt zumindest ein Stück weit. Was bei Bayer los ist, was die Analysten sagen und was die Aktie macht.

DAS IST LOS BEI BAYER: