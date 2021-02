NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Credit Agricole von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 12,00 auf 15,50 Euro angehoben. Das Ertragswachstum der französischen Bank sei ausgezeichnet, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie verwies zudem auf die Möglichkeit höherer Ausschüttungen./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2021 / 21:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2021 / 00:15 / GMT

