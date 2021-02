NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Befesa von 42 auf 52 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach der Telefonkonferenz mit dem Finanzvorstand des Metallrecyclers erhöhte Analystin Sylvia Barker ihre Schätzung für das diesjährige operative Ergebnis (Ebitda). In der Covid-19-Krise zeige sich Befesa robust, schrieb sie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2021 / 19:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2021 / 00:15 / GMT

