Börsennotiz von FYI in den USA geplant und verstärkter Handel in Europa

DGAP-News: FYI Resources / Schlagwort(e): Börsengang FYI Resources: Börsennotiz von FYI in den USA geplant und verstärkter Handel in Europa 24.02.2021 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

FYI Resources Ltd (ASX: FYI, Frankfurt: SDL) (FYI oder das Unternehmen) freut sich, den Beginn der Notierung des Unternehmens am "Over the Counter"-Markt (OTC) in den Vereinigten Staaten bekannt zu geben.

FYI hat das Verfahren eingeleitet, um eine Börsennotiz an der OTCQX als Zweitnotierung zu erhalten, und zwar aufgrund des großen Interesses nordamerikanischer Investoren, die im Bereich Elektrofahrzeuge (EV) und Energiespeicherindustrie aktiv sind. Die OTCQX ist die höchste Stufe der OTC-Märkte, die von der OTC Markets Group betrieben wird, einer Plattform, die einen elektronischen Notierungs- und Handelsservice anbietet. Das wird die Sichtbarkeit und Liquidität der Wertpapiere von FYI und deren Zugänglichkeit für potenzielle Investoren verbessern. Das Interesse der Investoren kommt von Aktienfonds, ESG-Fonds und Family Offices. Das Interesse, welches das Unternehmen bei nordamerikanischen Investoren geweckt hat, ist ein direktes Ergebnis folgender Faktoren:

- FYIs Fortschritte bei der innovativen und voll integrierten Strategie für hochreines Aluminiumoxid (High Purity Alumina HPA)

- Das Interesse hochkarätiger Unternehmen und Gegenparteien an dem Unternehmen

- Der nachgewiesene Wert des Unternehmens, wie in der veröffentlichten Definitiven Machbarkeitsstudie (DFS) dargelegt (ASX-Meldung vom 11. März 2020)

- Die Hebelwirkung, die HPA in den aufstrebenden Märkten für Elektrofahrzeuge und Energiespeichersystemen bietet

- Potenzielle Partnerschaften und Möglichkeiten in Nordamerika

FYI wird sein primäres Listing an der australischen Wertpapierbörse ASX beibehalten, mit der OTCQX als sekundärem oder Compliance-Listing, das die gleiche Klasse von Stammaktien wie die an der ASX gehandelten Aktien von FYI handelt. Die an der OTCQX notierten Aktien oder Wertpapiere von FYI werden "over-the-counter" über ein Händlernetzwerk gehandelt, im Gegensatz zum Handel an einer zentralen Börse. Die Aktien von FYI werden keine synthetischen oder derivativen Aktien sein.