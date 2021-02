TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Aktienmärkte in Fernost haben am Mittwoch mehrheitlich erneut Verluste erlitten. Inflationssorgen und teilweise hohe Bewertungen belasteten einmal mehr. Japanische Aktien konnten sich nach der Feiertagspause am Dienstag dem Abwärtssog nicht entziehen.

Die Stabilisierung der US-Börsen im späten Handel am Dienstag konnten die asiatischen Handelsplätze nicht unterstützen. Die US-Futures hätten während des Handels in Asien negative Signale gesendet und damit Erholungsansätze beendet, merkte Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda in einer Einschätzung an. Hierdurch hätten Sorgen, dass die Korrektur an der Wall Street noch nicht beendet sei, die Oberhand gewonnen.