Salesforce ist die weltweit führende CRM-Plattform (Customer Relationship Management). Für die Cloud-basierten CRM-Anwendungen für Vertrieb, Service, Marketing und mehr müssen keine teuren IT-Experten beschäftigt werden. Mehr als 150.000 Unternehmen nutzen Salesforce CRM. Die Zahlen für das vierte Quartal und für das gesamte Geschäftsjahr 2021 werden am 25. Februar 2021 nach Börsenschluss bekanntgegeben. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021, welches am 31 Oktober 2020 endete, wurden im Jahresvergleich 20 Prozent an Umsatzwachstum generiert. Für das erste Quartal des Finanzjahres 2022 sollte der Umsatz im Jahresvergleich noch um 17 Prozent zunehmen. Laut CEO Marc Benioff gibt es keine andere Enterprise-Software-Firma, die in diesem Ausmaß wächst. Um das Wachstum und den Aktienkurs hoch zu halten, kauft Benioff kleinere Softwareschmieden wie beispielsweise den Kommunikations-Spezialisten Slack zu.

Zum Chart

Das Unternehmen bearbeitet einen gewaltigen Markt mit großem Potenzial, urteilen etwa die Analysten der Credit Suisse. Das mittlere Kursziel liegt bei 275 US-Dollar. Die größten Kursanpassungen seit August 2020 erfolgten immer nach Veröffentlichung der Quartalszahlen. Am 25. August 2020 stieg der Kurs nach der Veröffentlichung um rund 30 Prozent, wohingegen am 2. Dezember 2020 enttäuschte Aktionäre zurückgelassen wurden und der Kurs intraday um 11 Prozent nach unten korrigierte. Beide Male zeichnete sich die Richtung der Kursbewegung schon in den Tagen davor ab. Umgelegt auf Morgen sollte der Kurs auch nach unten korrigieren. Nachdem der Verlust in den letzten 3 Handelstagen im Zuge eines breiten Sell Off der Tech-Papiere entstanden ist, besteht für den 25. Februar aber noch Hoffnung auf eine Annäherung in Richtung Kursziel bei 275 US-Dollar. Mitte Januar hat das Supportlevel bei 214,41 US-Dollar gut gehalten und sollte auch den Verkaufsdruck im Falle einer enttäuschenden Meldung mildern.