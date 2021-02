Schneider Electric wählt Upflex für mehr Arbeitsplatz-Flexibilität seiner Mitarbeiter

Upflex Inc., das größte globale Workspace-Netzwerk, meldet, dass es von Schneider Electric ausgewählt wurde, um Tausenden von Angestellten in den USA einen flexiblen Arbeitsplatz bereitzustellen. Die Partnerschaft wurde über Colliers hergestellt, das mit beiden Unternehmen zusammenarbeiten wird, um Mitarbeitern von Schneider Electric einen Upflex-Zugang zu geben.

Schneider Electric befindet sich mit Desk Memberships und dem bequemen Modell Hub and Spoke von Upflex im Übergang hin zu flexibleren Arbeitsplatzoptionen. Diese Lösung wird es Schneider Electric ermöglichen, einen zentralisierten, eigens eingerichteten Büroraum in seinen Schlüsselmärkten aufrechtzuerhalten und zudem einem ersten Teil seiner mehr als 10.000 Mitarbeiter Zugriff auf das Upflex-Netzwerk von 2.139 Coworking Spaces in den USA zu geben. Upflex und Schneider Electric engagieren sich darüber hinaus in einer Zusammenarbeit, die Kunden von Upflex die Möglichkeit bieten wird, die EcoStruxure-Lösungen von Schneider Electric zu nutzen, die intelligente Büros schaffen, indem sie die Raumnutzung optimieren, Raumkosten senken und den Komfort sowie die Erfahrungen der Mitarbeiter verbessern.

„Für das Team von Schneider Electric wird diese Partnerschaft nicht nur unseren Mitarbeitern dabei helfen, flexibler und produktiver zu sein, sondern auch gut konzipierte und gut ausgestattete moderne Büroräume für Meetings, Team-Events und mehr bieten“, sagte Karen McClellan, Director of Real Estate bei Schneider Electric. „Colliers hat uns mit Upflex die perfekte Option geboten, da es unser Streben nach Nachhaltigkeit verstanden hat, und in der Lage tu sein, die Anzahl physischer Büroräume zu reduzieren und eine Umgestaltung hin zu flexibleren Coworking-Lösungen durchzuführen, ist eine weitere Fortentwicklung dieses Engagements.“

Zum Startschuss von 2021 arbeiten Mitarbeiter weiterhin aus der Ferne, da Büros in der ganzen Welt geschlossen bleiben, um die Ausbreitung von COVID-19 zu verhindern. Obgleich Arbeitgeber vielleicht noch ihre Vorbehalte und Sorgen bezüglich der Produktivität hatten, wurde der schnelle Übergang zur Fernarbeit, der durch die Pandemie ausgelöst wurde, laut einer überwältigenden Mehrheit von sowohl Arbeitgebern (83%) als auch Arbeitnehmern (71%) erfolgreich vollzogen. Zudem wird vorhergesagt, dass ein hybrides Modell von Arbeit im Büro und aus der Ferne nach der Pandemie beliebt sein wird, da Arbeitgeber die stete Präferenz für Flexibilität seitens der Arbeitnehmer akzeptieren.