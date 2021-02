HILLSIDE, N.J., 24. Februar 2021 /PRNewswire/ -- WizKids, der führende Hersteller von hochwertigen, vorbemalten Miniaturen und Brettspielen, kündigte heute Erweiterungen seiner umfangreichen Produktlinien für das beliebte Rollenspiel „ Dungeons & Dragons " und das Strategiekartenspiel „ Magic: The Gathering " an. Die neuen Produkte sollen ab 2021 weltweit in die Regale kommen.

Erweitert Produktkategorien mit neuem Angebot von Spieleverlag Wizards of the Coast

„Wir sind selbst Spieler und Fans dieser beiden beliebten Spiele und freuen uns, dynamische Produkte zu entwickeln, die das Spielerlebnis für Liebhaber dieser seit langem bewunderten Franchises verbessern", so Justin Ziran, President von WizKids.

WizKids bietet außerdem hochwertige Markenfarben und Farbzubehör für seine sehr erfolgreiche Nolzur's Marvelous Miniatures-Reihe an, die für Maler mit den verschiedensten Vorkenntnissen geeignet sind. Darüber hinaus nimmt WizKids hochwertige, unlackierte Miniaturen im Gussrahmen für mittlere und erfahrene Miniaturmaler in sein Sortiment auf.

„Wir freuen uns, unsere strategische Partnerschaft mit WizKids um D&D und Magic zu erweitern. Wir bieten eine größere Produktvielfalt in den wichtigsten Kategorien. Dadurch haben unsere Fans noch mehr Spaß beim Spielen und sie bekommen Zugang zu neuen Sammlerstücken und Lifestyle-Produkten, mit denen sie ihre Leidenschaft im Kreise ihrer Freunde und ihrer Familie zeigen können," sagte Ann Earp, Director of Licensing bei Wizards of the Coast. „Die Qualität der Produkte von WizKids und ihre Fähigkeit die Wünsche der Fans zu erraten, hat unsere D&D-Geschäftssparte rasant wachsen lassen. Wir freuen uns darauf, mit den Produkten und dem Zubehör von Magic: The Gathering den gleichen Erfolg zu erzielen."

Die neu hinzugekommenen Kategorien umfassen:

D&D Miniaturen im Gussrahmen: Premiumqualität, unlackiert, aus High Impact Polystyrol (HIPS), nicht vormontiert, unbedruckt

Actionfiguren D&D Farbpalette

Farbpalette D&D und Magic: The Gathering Repliken von Artefakten & Requisiten

und Repliken von Artefakten & Requisiten D&D Zubehör: Kampfmatten, Karten, Taschen & Tragetaschen

Diese neuen Produktkategorien ergänzen die bereits angekündigten Produktlinien Papercraft und 2D-Miniaturen.

Besuchen Sie WizKids.com und halten Sie in den kommenden Wochen Ausschau nach weiteren Informationen.

Sie interessieren sich für WizKids Produkte? Bitte kontaktieren Sie noch heute einen unserer zahlreichen Verkaufspartner!

