20 Jahre Sentiment - sentix feiert ein ganz besonderes Jubiläum!

- Schnelligkeit und Relevanz liefern entscheidenden Mehrwert

- Über 5.000 registrierte Investoren nutzen den "first mover"

Frankfurt, 23. Februar 2021

Was am 23. Februar 2001 mitten in der Internetblase mit einer Idee und 50 Umfrageteilnehmern begann, feiert heute seinen zwanzigsten Geburtstag: Unter dem Motto "sentix - feel the markets" zeichnet der sentix Global Investor Survey bereits seit zwei Jahrzehnten die Gemütskurven der Anleger auf. Inzwischen beteiligen sich mehr als 5.000 Investoren aus über 20 Ländern an der sentix-Umfrage.

Die Geburtsstunde

Die Idee zu sentix wurde mitten in einer der größten Spekulationsblasen der Aktiengeschichte, der Internet-Bubble, geboren. Viel wurde vom "irrationalen Überschwang" gesprochen, doch wie konnte man so etwas messen und für Anlageentscheide nutzen? "Die Stimmungsanalyse steckte damals noch in den Kinderschuhen. Es gab keine vernünftigen Daten", schildert sentix-Erfinder Manfred Hübner sein damaliges Dilemma. "Also mussten wir die Lücke selbst schließen!"

Seit Februar 2001 befragt die sentix GmbH im Rahmen des Global Investor Survey professionelle und private Anleger aus über 20 Ländern. Inzwischen ist die sentix Umfrage eine der größten und meistbeachtesten Kapitalumfragen weltweit. Jede Woche werden seither die Investoren zu ihren Kapitalmarkteinschätzungen befragt. In 20 Jahren kommt da eine stattliche Zahl heraus: Weit über 1.000 Umfragen wurden seither durchgeführt. Entstanden ist einer der größten Datenbanken zum Anlegerverhalten weltweit.

Börsengeschichte prägt den Puls des Investors

Im Laufe der Jahre gab es eine Reihe von prägenden Ereignissen und politische Themen, die enorme Markturbulenzen nach sich zogen. Das Platzen der Internetblase in den Jahren 2001 - 2003 und deren Folgewirkung auf die Wirtschaft, die Finanzkrise mit der anschließenden Eurokrise oder auch der jüngste Corona-Crash. Alle Episoden wurden begleitet von starken Emotionsschwankungen und prozyklischem Anlegerverhalten. Auf der anderen Seite entstand in dieser Zeit der längste Bullenmarkt aller Zeiten, angefacht von einem Zinsumfeld, dessen Niveau sich kein Anleger je zu träumen wagte.