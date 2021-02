Den letzten markanten Höhepunkt markierten Aktien der BNP Paribas im Bereich von 69,15 Euro zum Jahreswechsel 2017/2018. Nur wenig später wurde auch schon der angesprochene mittelfristige Abwärtstrend etabliert und brachte erste Abschläge in den Bereich von 38,15 Euro hervor. Die Corona-Krise drückte das Papier zeitweise sogar in den Bereich von 25,00 Euro abwärts. Seitdem allerdings hat sich auf untergeordneter Ebene ein Trendwechsel eingestellt und erlaubte es bereits in der abgelaufenen Woche einen zaghaften Vorstoß über den übergeordneten Abwärtstrend zu vollziehen. Damit zeichnet sich auf längere Sicht nun ein Kaufsignal ab und könnte für die nächsten Wochen und Monate das Chartbild dominieren. Wer auf der Suche nach einem längeren Investment ist, könnte bei der BNP Paribas durchaus ein Long-Investment in Erwägung ziehen.

Zinsen bleiben niedrig

Dynamische Zugewinne sind bei Bankentiteln ohnehin nicht zu erwarten, die Niedrigzinspolitik rund um den Erdball dürfte auf absehbare Zeit weiter anhalten. Dennoch fassen Anleger offenbar Mut und treiben die Notierungen der BNP Paribas merklich voran. Oberhalb von 50,00 Euro wäre demnach ein Test der vor Jahreshochs bei 54,21 Euro vorstellbar, nach einem anschließenden Pullback könnte es mittelfristig in den Bereich um 60,58 Euro weiter aufwärtsgehen. Um hiervon überdurchschnittlich profitieren zu können, kann beispielsweise nach erfolgreichem Ausbruch über den Abwärtstrend ein Investment in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KE0CV5 in Erwägung gezogen werden. Eine Verlustbegrenzung sollte jedoch das Niveau des EMA 200 bei aktuell 44,82 Euro jedoch nicht übersteigen. Ein Kursrutsch darunter würde unweigerlich zu stärkeren Zweifeln an der Nachhaltigkeit des kürzlich vollzogenen Kursanstiegs über den Abwärtstrend wecken, Kursabschläge auf rund 40,00 Euro kämen in diesem Szenario nicht überraschend.