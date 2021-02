Und da hakte es in 2020 – coronabedingt – extrem. Vor allem die kräftig erhöhte Risikovorsorge, insbesondere im Q4, von insgesamt 344 Mio EUR (im Vorjahr “nur” 90 Mio EUR) führte zu einem Minus von 75 Mio EUR (Vorjahr +248 Mio). Nach Steuern, Anteilen Dritter und AT1-Kosten ergibt sich ein den Stammaktionären zugeordnetes Konzernergebnis von minus 90 Mio EUR (Vorjahr: 145 Mio). Das Ergebnis je Aktie sank auf minus 1,50 EUR (Vorjahr: 2,42). Hierbei wurde der Nettogewinn aus dem Verkauf des Minderheitenanteils an der Aareon von rund 180 Mio EUR nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung, sondern erfolgsneutral direkt im Eigenkapital abgebildet wird. So entstehen keine Gewinne mit Steuerlast, die “nur” dem Ego dienen würden.

Und Finanzvorstand Marc Heß erklärte dazu: “Wir haben im Jahresabschluss 2020 alle heute erkennbaren Covid-19-Risiken umfassend verarbeitet, nachdem wir mit dem erfolgreichen De-Risking der Vorjahre unser Kreditbuch bereits an wichtigen Stellen bereinigt hatten. Wir blicken damit schon jetzt über die akute Krise hinaus und sind gut aufgestellt für die wirtschaftliche Erholungsphase, die im laufenden Jahr einsetzen und sich dann sukzessive verstärken dürfte. Das ermöglicht es uns, die Chancen, die sich in dem veränderten Umfeld ergeben, auch weiterhin konsequent zu nutzen.”

Trostpflaster Dividende 1,50 EUR – Ausschüttungsvolumen 90 Mio EUR

Trotz des negativen Konzernbetriebsergebnisses werden die Aktionäre wohl trotzdem ein Trostpflaster erhalten: Dividende von 1,50 EUR. Wegen der pandemiebedingten Massnahmen der EZB wird die geplante Ausschüttung wohl in zwei Tranchen erfolgen müssen und unterliegt einem zweifachen Zustimmungsvorbehalt: Neben der Hauptversammlung muss auch die EZB abnicken.

