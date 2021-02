Für Fresenius ist es noch zu früh

Die Corona-Pandemie hat Fresenius hart getroffen, daraus machte CEO Stephan Sturm bei der virtuellen Bilanz-PK am Dienstag (23.2.) keinen Hehl. Den Umsatz konnten die Bad Homburger währungsbereinigt zwar um 5% auf 36,3 Mrd. Euro steigern. Doch es werde immer schwerer, dieses Wachstum zu erwirtschaften. „Es gibt Hemmnisse“, so der Konzernchef.

Da wegen Corona die Anzahl regulärer Behandlungen zurückging, sank auch die Nachfrage nach Medikamenten. Daher stagnierte das ber. EBIT bei 4,6 Mrd. Euro, der Nettogewinn schrumpfte um 3% auf 1,8 Mrd. Euro. Um die negativen Covid-Effekte bereinigt sei Fresenius jedoch gesund gewachsen, so Sturm, das Geschäftsmodell „absolut in Ordnung“. Daher hält er an den Mittelfristzielen bis 2023 fest, die aber wohl am unteren Ende der Spannen für Umsatz (+4 bis 7%) und Konzerngewinn (+5 bis 9%) liegen dürften.