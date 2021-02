Shield AI erhält 90 Millionen Dollar in einer Serie-C-Finanzierung von Point72 Ventures und anderen Investoren

San Diego (ots/PRNewswire) - Selbstfahrendes Softwareunternehmen investiert in

den Einsatz neuer strategischer KI-Systeme für die Verteidigungsindustrie



Unternehmen der Verteidigungstechnologie, das selbstfahrende Software einsetzt,

um unbemannte Systeme ohne GPS und Kommunikation zu betreiben, gab heute

bekannt, dass es in einer Serie-C-Runde 90 Millionen US-Dollar durch Eigen- und

Fremdkapitalfinanzierung aufgebracht hat. Der Hauptinvestor war Point72

Shield AI wird die Finanzierung nutzen, um die Skalierung und weitere Integration seiner selbstfahrenden Software Hivemind in zusätzliche Plattformen in der Verteidigungsindustrie zu unterstützen. Hivemind läuft derzeit auf dem Nova-Klasse-SUAS von Shield AI, um Indoor-Outdoor-Aufklärung ohne GPS oder Kommunikationsverbindungen zu ermöglichen, und wird seit 2018 in Kampfeinsätzen eingesetzt.

Ryan Tseng, CEO von Shield AI, sagte: "Die Finanzierung ermöglicht es Shield AI, die Bereitstellung von KI-Funktionen der nächsten Generation in Konfliktgebieten in großem Umfang zu beschleunigen." Mitbegründer und ehemaliger Navy SEAL Brandon Tseng fügte hinzu: "Wir glauben, dass die Fähigkeit von Shield AI, unbemannte Systeme zu befähigen, ohne GPS oder Kommunikation zu operieren, entscheidend für die nationalen Sicherheitsinteressen ist, insbesondere in dieser Ära des Großmachtwettbewerbs, in der Kommunikation und GPS unerbittlich angegriffen werden."

Daniel Gwak, Partner bei Point72 Ventures, sagte: "Shield AI bringt ein Weltklasse-KI-Engineering-Team, gepaart mit der Erfahrung und Führung von angesehenen Veteranen, in den nationalen Sicherheitssektor. Wir glauben, dass die kampferprobten KI-Selbstfahrsysteme des Softwareunternehmens mit ihrer Fähigkeit, ohne Zugang zu GPS oder Kommunikation zu funktionieren, das Potenzial haben, das Spiel zu verändern."

Shield AI arbeitet mit dem Verteidigungsministerium und Verteidigungs-OEMs zusammen, um seinen KI- und Autonomie-Software-Stack Hivemind in unbemannte Systeme zu integrieren, einschließlich der Nachrüstung bestehender Systeme.