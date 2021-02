Foto: finanzbusiness "Kauf und Verkauf von Bitcoin & Co. ist doch das, was der Kunde wirklich machen will", sagt Christoph Iwaniez Nachrichtenquelle: Finanz Business 41 | 0 | 0 24.02.2021, 09:15 | Unter den Neobanken hat der Bitcoin-Boom einen Namen: Bitwala. Im Januar 2021 schrieb das Fintech erstmals schwarze Zahlen. CFO Christoph Iwaniez erklärt im Gespräch mit FinanzBusiness, was hinter dem Boom steckt - und warum die Berliner nicht selbst in das Geschäft mit Verwahrlösungen einsteigen.

