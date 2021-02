Johannesburg (ots/PRNewswire) - Sasol konnte für das zum 31. Dezember 2020

endende Halbjahr gute Ergebnisse vorlegen. Unser Ergebnis stieg um mehr als 100

%, und zwar auf 15,3 Milliarden R von 4,5 Milliarden R im vorangegangenen

Zeitraum.



Trotz eines Rückgangs des Rand/Barrel-Ölpreises um 23 % verringerte sich unser

bereinigtes EBITDA nur um 6 %. Diese Leistung ist das Ergebnis starker

Barkosten, des Betriebskapitals und der Investitionen als Reaktion auf die

aktuellen Herausforderungen in der Branche.





Unser Ergebnis wurde durch folgende nicht zahlungswirksame Anpassungen positivbeeinflusst:- Gewinne aus der Umrechnung von monetären Vermögenswerten und Verbindlichkeitenin Höhe von 4,6 Mrd. R aufgrund einer 15 % igen Stärkung des Schlusskurses vonRand/USD gegenüber Juni 2020;- Gewinne in Höhe von 5,0 Mrd. R aus der Bewertung von Finanzinstrumenten undDerivatekontrakten und- 3,3 Mrd. R Gewinn aus der Realisierung der Rücklage aus der Währungsumrechnung(FCTR), hauptsächlich aus der Veräußerung von 50 % der Anteile desUS-amerikanischen LCCP Base Chemicals-Geschäfts.Wichtige Kennzahlen Halbjahr31. Dez. Halbjahr31. Dez. Veränderung %2020 2019EBIT (in Mio. R) 21 650 9 853 >100Bereinigtes EBITDA1(in 18 608 19 839 (6)Mio. R)Gesamtergebnis (in Mio. 11 858 3 670 >100R)Unverwässertes Ergebnis 23,41 6,56 >100je Aktie (Rand)Gesamtergebnis je Aktie 19,16 5,94 >100(Rand)Kerngewinn je 7,86 9,25 (15)Aktie2(Rand)Dividende je Aktie(Rand)- Zwischenwert (Rand) - - -- Endergebnis (Rand) - - -1. Das bereinigte EBITDA errechnet sich aus dem bereinigten EBIT fürAbschreibungen, aktienbasierten Zahlungen, Neubewertungspositionen,Veränderungen der Umweltrückstellungen aufgrund von Zinsänderungen, allennicht realisierten Gewinnen und Verlusten aus der Umrechnung sowie allen nichtrealisierten Gewinnen und Verlusten aus unseren Derivaten undSicherungsgeschäften.Die Vergleichszeiträume wurden angepasst, um alle nichtrealisierten Gewinne und Verluste aus der Umrechnung sowie alle nichtrealisierten Gewinne und Verluste aus Derivaten und Sicherungsgeschäften miteinzubeziehen. Wir glauben, dass das bereinigte EBITDA ein nützliches Maß fürdie zugrunde liegende Cashflow-Leistung des Konzerns ist. Dies ist jedoch keindefinierter Begriff nach den IFRS und kann nicht mit ähnlich benanntenKennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar sein. (Das bereinigte EBITDAstellt Pro-forma-Finanzinformationen im Sinne der JSE LimitedListings-Anforderungen dar und sollte in Verbindung mit den Grundlagen derVorbereitung und Pro-forma-Finanzinformationen gelesen werden, die imvollständigen Satz der überprüften Zwischenergebnisse aufgeführt sind).2. Das