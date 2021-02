Immobilienbesitzer*innen sind beliebte Ratenkreditkunden und zahlen wenig Zinsen (FOTO)

München (ots) -



- Historisches Zinstief: Kosten für Renovierungskredite seit 2019 um acht

Prozent gesunken

- Verbraucher*innen leihen für Modernisierung des Eigenheims 70 Prozent mehr

Geld als vor fünf Jahren

- Über 300 CHECK24-Expert*innen beraten bei Fragen rund um den digitalen

Kreditabschluss



Im vergangenen Jahr haben viele Immobilienbesitzer*innen die durch

Corona-Beschränkungen gewonnene Zeit zum Renovieren genutzt. Wer dafür Geld von

der Bank lieh, profitierte von einem positiven Effekt. Denn der durchschnittlich

über CHECK24 abgeschlossene jährliche Effektivzins für Ratenkredite mit dem

Verwendungszweck "Modernisierung" ist zwischen 2019 und 2020 von 3,43 Prozent

auf 3,17 Prozent gesunken. Das bedeutet einen Unterschied von rund acht

Prozent.1)





"Immobilienbesitzer*innen sind auch zu Corona-Zeiten bei Kreditanbieterngerngesehen und profitieren vom Wettbewerb zwischen Banken", sagt Dr. MoritzFelde, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24. " Wohneigentum erhöht die Bonitätbei der Kreditvergabe. Bei speziellen Modernisierungskrediten erhalten daherKreditnehmer*innen besonders gute Konditionen."Verbraucher*innen leihen für Modernisierung des Eigenheims 70 Prozent mehr Geldals vor fünf JahrenImmobilienbesitzer*innen gaben für Modernisierungen ihrer Immobilien deutlichmehr Geld aus als in den vergangenen Jahren. 2015 schlossen CHECK24-Kund*innenRatenkredite mit dem Verwendungszweck "Modernisierung" in Höhe vondurchschnittlich 10.466 Euro ab. 2020 waren es 17.838 Euro - rund 70 Prozentmehr. Neben gestiegenen Preisen für Immobilien und Bauleistungen sind gesunkeneZinskosten eine Erklärung für diese Entwicklung.Digitaler Kreditabschluss spart den Gang zur Post- oder BankfilialeSeit Anfang 2017 ermöglicht CHECK24 die komplett digitale Aufnahme einesKredits. Die eigenhändige Unterschrift und das postalische Verschicken desKreditvertrags an die Bank sind damit nicht mehr nötig. Auch dieIdentitätsprüfung geschieht von zu Hause aus, per digitalem Ident-Verfahren -das ist gerade in Corona-Zeiten nicht nur bequem, sondern auch sicher.Bei Verbraucherfragen zu Ratenkrediten unterstützen mehr als 300Kreditexpert*innen persönlichBei allen Fragen zu Kosumentenkrediten beraten über 300CHECK24-Kreditexpert*innen an sieben Tagen die Woche persönlich per Telefon oderE-Mail.1)Datenbasis: alle seit 2015 über CHECK24 abgeschlossenen Ratenkredite mitVerwendungszweck Modernisierung ungeachtet der Laufzeit oder eines Merkmals aufder Seite der Kreditnehmer*innen; Stand: Februar 2021