JahresergebnisWien - 24. Februar 2021Highlights 2020* Konzernumsatz mit 3,4 Mrd. EUR (-3 %) wieder fast auf Rekordniveau* Bereinigtes EBITDA mit 566 Mio. EUR deutlich über dem bereits erhöhten Zielvon 545 Mio. EUR* Signifikante Steigerung des Free Cash Flow um 39 % auf 397 Mio. EUR* Dividendenvorschlag für 2020: 0,60 EUR je AktieStrategie und Ausblick 2021* Konsequente Umsetzung der Strategie 2023* Weitere Verbesserung der ESG-Performance* Operational Excellence, Innovation und Digitalisierung treiben organischesWachstum* Gezielte Akquisitionen zur Stärkung der Position in Kernmärkten* Steigerung des bereinigten EBITDA 2021 auf 600-620 Mio. EUR angestrebtDie Wienerberger Gruppe hat trotz der Covid-19-Krise einen sehrzufriedenstellenden Konzernumsatz von 3,4 Mrd. EUR (2019: 3,5 Mrd. EUR) erzieltund damit fast das Rekordniveau des Vorjahres erreicht. Durch das starke zweiteHalbjahr konnte ein bereinigtes EBITDA von 566 Mio. EUR erwirtschaftet und damitdie bereits erhöhte Guidance von 545 Mio. EUR deutlich übertroffen werden (2019:594 Mio. EUR). "Unsere robusten Ergebnisse unterstreichen WienerbergersStabilität und zeigen eindeutig, dass wir uns auf dem richtigen Pfad befinden.Wir haben bereits in der Vergangenheit die notwendigen Voraussetzungengeschaffen, um rasch auf unvorhersehbare Ereignisse reagieren zu können. Sokonnten wir die Krise meistern, konsequent an der Fortsetzung unsererWachstumsstrategie arbeiten und uns optimal für die Zukunft positionieren",kommentiert Vorstandsvorsitzender Heimo Scheuch die Unternehmensentwicklung.Wienerberger hat sich auch im Geschäftsjahr 2020 auf die Transformation desProduktportfolios konzentriert, wobei dieses laufend optimiert und durchintelligente Systemlösungen erweitert wurde.Die nur leicht unter dem Rekordvorjahresniveau liegenden Umsätze und Ergebnissesind vor allem auf die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemiezurückzuführen. So kam es aufgrund der Lockdowns in zahlreichen Schlüsselmärktenzu oft längeren Unterbrechungen der Geschäftstätigkeiten. Wienerberger hatdennoch konsequent an ihrer wertschaffenden Wachstumsstrategie festgehalten undstriktes Kostenmanagement und Effizienzsteigerungsmaßnahmen umgesetzt. Dieliquiden Mittel steigerte Wienerberger so zum Jahresende 2020 auf 666 Mio. EUR(2019: 129 Mio. EUR). Die Finanzstruktur wurde durch den Rückkauf der