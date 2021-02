Pacific Prime übernimmt Brokerage-Geschäftsbereiche der CXA Group und wird damit der drittgrößte Makler für Mitarbeitersozialleistungen in Singapur und Hongkong

Der weltweit tätiger Versicherungsmakler Pacific Prime festigt seine Präsenz im Asien-Pazifik-Raum durch die Übernahme der in Hongkong und Singapur tätigen Brokerage-Bereiche der CXA Group , einem Anbieter von Versicherungstechnologie, der diesen Sektor verlässt, um sich auf sein cloud-basiertes SaaS-Geschäft zu konzentrieren. Die Transaktion fand am 4. Februar 2021 statt.

Die Übernahme der Brokerage-Bereiche der CXA Group in Hongkong und Singapur ist ein Durchbruch für Pacific Prime, das ständig bestrebt ist, sein Geschäft in der Asien-Pazifik-Region und weltweit auszudehnen. Mit der Übernahme erhält Pacific Prime die geeignete Technologie, um seinen Kunden in der ganzen Welt vollumfänglich flexible und vereinfacht flexible Lösungen anbieten zu können.

Neil Raymond, CEO von Pacific Prime, begrüßte den Schritt mit folgenden Worten: „Die CXA Group besitzt Expertise, von der wir profitieren können, insbesondere beim Einsatz von Technologie zur Transformation des Umfeldes von Mitarbeitersozialleistungen. Soviel ich weiß, werden wir damit zum drittgrößten Vermittler von Belegschaftssozialleistungen in Singapur und Hongkong, nach den Fusionen von Aon-WTW und Mercer-JLT. Diese Übernahme ist ein großer Schritt in Richtung auf unser langfristiges Ziel, zum weltweit führenden Spezialisten im Bereich der Mitarbeitersozialleistungen zu werden.“

Rosaline Chow Koo, CEO der CXA Group, sagte dazu: „Wir sind davon überzeugt, dass unser Brokerage-Geschäft in Hongkong und Singapur bei Pacific Prime in den besten Händen ist, da Technologie bei beiden Firmen im Vordergrund steht.“

In der Vergangenheit hat Pacific Prime seine Versicherungstechnologie hausintern aufgebaut, und 15 Prozent der 600 Mitarbeiter des Unternehmens konzentrieren sich auf Informationstechnologie. Diesem Ansatz war in den vergangenen zehn Jahren der größte Teil des Wachstums von Pacific Prime zu verdanken. Die im Rahmen der CXA-Transaktion übernommene Technologie ergänzt die firmeneigene Technologie von Pacific Prime in hohem Maße und wird dem Unternehmen die Möglichkeit geben, multinationalen Konzernen ebenso wie kleinen und mittelständischen Unternehmen flexible Lösungen für Mitarbeitersozialleistungen anzubieten.

Mit dieser Übernahme verstärkt Pacific Prime seine Technologie für Mitarbeitersozialleistungen und Vergütungen und versetzt globale Personalabteilungen in die Lage, die Planverwaltung über verschiedene Rechtsgebiete hinweg zu vereinfachen, wertvolle Erkenntnisse aus Daten zu gewinnen sowie die Leistungsverwaltung insgesamt zu straffen.

Pacific Prime ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Unternehmensversicherung und Mitarbeitersozialleistungen mit 10 Niederlassungen in der ganzen Welt. Das Unternehmen nutzt einen einzigartigen Ansatz bei der Vermittlung von Mitarbeitersozialleistungen und unterstützt seine Kunden mithilfe von spezieller Technologie. Weitere Informationen über Pacific Prime erhalten Sie unter: https://www.pacificprime.com/corporate.

Die CXA Group ist die vorrangige Plattform in Asien für durchgängige, prädiktive und datengestützte Informationen. Das in Singapur ansässige Startup-Unternehmen für Versicherungstechnologie engagiert sich für bessere Entscheidungen im Hinblick auf Gesundheit, Wohlstand und Wellness. Weitere Informationen über CXA erhalten Sie unter: https://www.cxagroup.com/.

