Was machen die Märkte heute? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick auf die Sektorenrotation von den Wachstumswerten hin zu den Corona-Verlierer-Branchen. Wir schauen auf die geplante Ausgliederung von DEA, die Enttäuschung bei RATIONAL und das neue Streamingangebot von DISNEY in Deutschland.

Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

Lesen Sie den vollständigen Artikel im

AktienSensor Deutschland bei Finanzen100 -

dem mobilen Marktführer der Börsenportale. PREMIUM Partnerschaft Bernecker Börsenkompass Der digitale Börsenbrief für moderne Anleger Nie wieder den richtigen Kauf- oder Verkaufszeitpunkt verpassen

Zeit sparen durch fundierte Einzelanalysen zu Aktien & Branchen

Konkrete Empfehlungen zu Blue Chips, Nebenwerten uvm. mit Top-Renditen wie:

+462%

mit Nvidia

+116%

mit Adidas

+120%

mit bet-at-home HIER WEITERLESEN





Gestern hagelte es in allen Indizes kräftige Abschläge bis FED Chef Jerome Powell die Märkte mit beruhigenden Worten stabilisierte. Alle Segmente starteten im Minus und gaben im nach de Eröffnung zunächst weiter kräftig nach. Erst nach der verbalen Beruhigungspille drehten die Indizes gen Norden und beendeten den Handel mit neutralem Ergebnis. Unterm Strich also wenig Veränderung bei deutlich anziehender Volatilität und steigenden Umsätzen. Das ist ein Zeichen von Umbruch. Die Sektorenrotation ist in vollem Gange. Hoch bewertete Technologiewerte lassen Luft ab, Coronaverlierer hingegen holen auf. Gestern waren es die Reisekonzerne, Fluggesellschaften und Öltitel, die unisono zulegen konnten. Die Sektoren haben das größte Nachholpotenzial notieren die Kurse doch noch weit unter dem Vor-Corona-Niveau. Auch hierzulande tut sich in dem Sektor einiges. Wir hatten zuletzt das Bewertungspotenzial umrissen, das DAX Konzerne über Ausgliederungen heben könnten. Es ist kein Zufall, dass die neueste Überlegung aus einer der Nachzügler-Branchen kommt.