Tocvan: Korrektur als Chance nutzen

Die Korrektur ist als gesunde, technische Reaktion zu werten. Die Gold- und Silberpreise befinden sich in bullischen Rahmenbedingungen, wie die Charts verdeutlichen.

Nachdem die Aktie von Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC; WKN: A2PE64) gestern in Kanada ein neues Allzeithoch bei $0,81 markierte, folgte kurz vor Handelsschluss eine Korrektur und die Aktie schloss mit -10% bei $0,72. Korrekturen an der Börse sind nichts außergewöhnliches, da es vor allem nach starken Anstiegen gesund ist, wenn eine Aktie durchschnaufen kann, wenn einzelne Aktionäre Gewinne mitnehmen.

Was am gestrigen Handelsverlauf jedoch positiv auffällt:

• Die Aktie notierte fast den ganzen Tag bei $0,80 bzw. $0,81 und erst kurz vor Handelsschluss war geringes Handelsvolumen dafür verantwortlich, dass die Aktie um 10% auf $0,72 korrigierte.

• In den letzten 2 Stunden des Handels sorgten nur 53.500 Aktien für den Kursrutsch. Da mehrere kleinere Verkaufsorders hierfür verantwortlich waren, kann angenommen werden, dass kleinere Stop-Loss-Verkaufsaufträge ausgelöst wurden.

• Der gestrige Handelsverlauf untermauert dies:



Vollversion / Quelle / Tocvan-Trades an der kanadischen Börse (23. Februar 2021)

• Somit handelt es sich nicht um eine starke, angsteinflößende Korrektur, die von mehreren Aktionären ausgelöst wurde, sondern lediglich um eine vermeintlich kurze, gesunde Korrektur, die schnell wieder zu alten Höchstständen aufholen sollte.

• Wie der eingangs gezeigte Chart vor Augen führt, konnte die Tocvan-Aktie in den letzten Tagen über den oberen Aufwärtstrendkanal ansteigen: Ein sehr bullisches Signal, dass ein starker Aufwärtstrend bevorsteht.

• Dass die Aktie nach Übersteigen dieses Trendkanals nun wieder korrigierte, ist positiv zu werten, weil dieser obere Trendkanal für lange Zeit ein starker Widerstand war. Wenn ein Widerstand überstiegen wird, ist es normal und als gesund anzusehen, wenn ein Rücksetzer (sog. "Pullback") folgt, um diesen vormals starken Widerstand als neue Unterstützung zu testen und zu bestätigen, woraufhin ein neuer Aufwärtstrend beginnt.

• Da die Aktie nun direkt auf dieser wichtigen Unterstützung notiert, kann mit einem neuen Aufwärtstrend gerechnet werden.

Ein ähnliches charttechnisches Muster kann auch beim Silberpreis erkannt werden, wie der folgende Chart zeigt:



Vollversion / Quelle

Laut obigem Chart: Nachdem der Silberpreis Ende Januar über den starken Widerstand bei $26 angestiegen ist, folgte eine kurze Korrektur, um dieses vormals starken Widerstand als neue Unterstützung zu testen und zu bestätigen, woraufhin ein starker Aufwärtstrend begann. Und nun das gleiche Muster wieder: Der Silberpreis konnte zuletzt über den starken Widerstand bei ca. $27,50 ansteigen und es folgte ein Rücksetzer, um diesen vormals starken Widerstand in eine neue Unterstützung umzuwandeln, sodass nun mit einem neuen Aufwärtstrend gerechnet werden kann.

Dass die Gold- und Silberpreise vor einem starken Aufwärtstrend stehen, untermauern auch die folgenden Charts: Noch nie zuvor gab es an der COMEX so viele Futures-Kontrakte, die zur physischen Auslieferung von Gold und Silber genutzt wurden, was Druck auf die Marktpreise ausübt und einen neuen und starken Aufwärtstrend andeutet:



Vollversion / Quelle

Hinzu kommt, dass die Inflationserwartungen vor kurzem neue Höchststände erreichten, was ebenfalls auf stark steigende Gold- und Silberpreise hindeutet:



Vollversion / Quelle

Der folgende Chart zeigt, dass die Inflation bereits auf dem Vormarsch ist: Die Preise von Rohstoffen sind in den vergangenen Monaten stark angestiegen, was dazu geführt hat, dass die Preise von Waren und Gütern sich verteuert haben:



Vollversion / Quelle

Insgesamt sind dies die perfekten Rahmenbedingungen für stark steigende Gold- und Silberpreise sowie insbesondere für aussichtsreiche Goldaktien wie Tocvan Ventures Corp.

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House,

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: dwood@tocvan.ca (Derek Wood)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 24.688.837



Vollversion / Quelle

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,72 CAD (23.02.2021)

Marktkapitalisierung: $18 Mio. CAD



Vollversion / Chart

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,48 EUR (23.02.2021)

Marktkapitalisierung: €12 Mio. EUR

Report-Übersicht

Report #28: “Tocvan Ventures gelingt der Durchbruch in Mexiko"

Report #27: “Tocvan: Phase-2 wird gezündet"

Report #26: “Tocvans (TOC.C) Step-out-Bohrlöcher beim mexikanischen Grundstück indizieren eine größere Goldzone"

Report #25: “Tocvan-Interview: Extrem happy mit dem erfolgreichen Phase-1-Bohrprogramm"

Report #24: “Beste Bohrergebnisse machen Tocvan zum sofortigen Übernahmekandidaten"

Report #23: “$1,6 Millionen Beteiligung 28% über aktuellem Kurs: Strong Buy!"

Report #22: “Tocvan-Aktie startet gewaltigen Ausbruch"

Report #21: “Bedeutende News von Tocvan noch vor den Bohrergebnissen"

Report #20: “Tocvan beschert Aktionären ein goldenes Weihnachten und ein bombastisches 2021"

Report #19: “Mit politischer Power schneller zum Erfolg: Regierungsberater Donn Lovett verstärkt das Tocvan-Team"

Report #18: “Tocvan: Gold-Bohrprogramm in Kürze fertig, Aktie hebt bereits ab"

Report #17: “Blitzschnell: Tocvan-Aktie startet Ausbruch während schweres Gerät schon geliefert wird"

Report #16: “Startschuss für Tocvan: Auf den Spuren von Minera Alamos (jetzt $298 Mio. Börsenwert)"

Report #15: “Jetzt anschnallen! Gold-Anomalie so gewaltig, dass Tocvan-CEO Hauptredner bei grosser Konferenz in Mexiko ist"

Report #14: “WOW: Tocvan-News konkretisiert riesige Goldfund-Chancen"

Report #13: “TSXV-Analyst sieht Tocvan-Aktie bei mindestens $1,50"

Report #12: “Tocvans (TOC.C) mexikanisches Pilar-Gold-Silber-Projekt rückt stärker in den Fokus"

Report #11: “Tocvan: Gigantischer Rebound nach Shakeout im Goldmarkt beginnt"

Report #10: “Tick-Tock: Tocvan Ventures (TOC.C) arbeitet still und leise während eine faszinierende Gold-Ressource nachgewiesen wird"

Report #9: “Tocvan: Expertengutachten erhöht extrem die Chancen auf tiefgreifende Gold-Pipe-Entdeckung in Mexiko"

Report #8: “Tocvan: Extreme Kursexplosion wird immer wahrscheinlicher dank richtiger Schritte des Managements"

Report #7: “Interview mit Tocvan verdeutlicht die riesigen Chancen für Anleger"

Report #6: “Tocvan: Eine der heissesten Aktien im Goldmarkt"

Report #5: “Interviews mit Tocvan: Hochinteressante Aussagen von Derek Wood"

Report #4: “Gigantische Anomalie in Mexiko entdeckt: Multi-Millionen Unzen Gold-Vorkommen wahrscheinlich!“

Report #3: “Tocvan Resources (TOC.C) erzielt die bisher höchsten Goldproben-Ergebnisse und macht eine neue Entdeckung“

Report #2: “Tocvan treibt sein Pilar Gold-Silber Projekt aggressiv voran“

Report #1: “Der beste Goldexplorer (den ich finden konnte): Das perfekte Goldprojekt und die ideale Aktienstruktur für eine Kurs-Verzehnfachung (mindestens!)“

Kontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm.)

8260 Stein am Rhein, Schweiz

Tel.: +41-44-5862323

info@rockstone-research.com

www.rockstone-research.com

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp. und wird für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung bezahlt. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, sodass insgesamt mehrere Interessenkonflikte vorherrschen. Die hiesigen Ausführungen sollte nicht als Kaufempfehlung oder sonst wie als Handlungsempfehlung gewertet werden. Einstige Profite sind keine Garantie für zukünftige Profite. Es wird empfohlen, dass Sie sich bei Investitionen immer der Hilfe von ausgebildeten und rechtlich eingetragenen Finanzberatern bedienen oder sich entsprechend Ihrem persönlichen Finanzhintergrund individuell beraten lassen. Vor einer Investition ist es empfehlenswert, genau festzulegen, welche Finanzziele Sie verfolgen, diese dann nach Relevanz einzuordnen, um dann festzustellen, welches Risiko Sie bereit sind, einzugehen, sodass alsdann ein vollständiger Finanzplan von einem anerkannten Finanzberater erstellt werden kann. Bitte holen Sie sich vor einer Investition zwingend einen solchen Finanzberater zur Seite und lesen Sie den vollständigen Disclaimer auf der Webseite von Rockstone Research.