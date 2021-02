---------------------------------------------------------------------------

Creative Balloons schließt Wachstumsfinanzierung in Höhe von 15 Millionen Euro ab und gewinnt Frank Gehres als CEO



* Der Spezialist für Medizintechnik im Bereich High-Performance-Kathetern will mit der Wachstumsfinanzierung sein Hauptprodukt weltweit auf den Markt bringen und seine Produktpipeline weiterentwickeln.

* Mit Wellington Partners, MIG Fonds und Salvia gewinnt Creative Balloons drei führende deutsche Wagniskapitalgeber.



* Frank Gehres ergänzt das Team als erfahrener CEO mit einschlägiger Erfahrung in der Medizintechnik-Branche und für den Ausbau von Vertrieb und Marketing.



München und Waghäusel, den 24. Februar 2021



Die Creative Balloons GmbH, Waghäusel bei Heidelberg, ein Spezialunternehmen der Medizintechnik, gibt den erfolgreichen Abschluss einer Finanzierungsrunde über 15 Millionen Euro bekannt. An der Wachstumsfinanzierung sind drei führende deutsche Wagniskapitalgeber beteiligt: Wellington Partners, MIG Fonds und Salvia.



Creative Balloons forscht seit mehr als 13 Jahren an der Herstellung von ultradünnen Ballons aus Polyurethan (PUR) für Anwendungen in der Medizintechnik wie z.B. zur Herstellung von Kathetern. Solche Ballons ermöglichen eine einzigartige Kombination aus mechanischer Robustheit und Formtreue, maximaler Dichtungsfähigkeit und Tragekomfort und erschließen ein ganzes Portfolio an High-Performance-Kathetern. Creative Balloons adressiert damit einen hohen medizinischen Bedarf, gerade auf den während der COVID-19-Pandemie stark belasteten Intensivstationen. Die verbesserte Patientenversorgung durch die Nutzung der innovativen Ballons des Unternehmens führt zu medizinischen Vorteilen, verbesserter Hygiene und entlastet die Arbeit des Pflegepersonals erheblich. Das erste in Deutschland bereits vermarktete System hyghtec(R) wird sehr erfolgreich bei der Behandlung von Intensivpatienten für das Fecal Management eingesetzt.