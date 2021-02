Wiesbaden (ots) - +0,3 % zum Vorquartal (preis-, saison- und kalenderbereinigt)



-2,7 % zum Vorjahresquartal (preisbereinigt)



-3,7 % zum Vorjahresquartal (preis- und kalenderbereinigt)



Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im 4. Quartal 2020 gegenüber dem 3. Quartal

2020 - preis-, saison- und kalenderbereinigt - um 0,3 % gestiegen. Im Verlauf

des Jahres hatte sich die deutsche Wirtschaft nach dem historischen Einbruch des

BIP um 9,7 % im 2. Quartal 2020 im 3. Quartal zunächst erholt (+8,5 %). Im 4.

Quartal wurde diese Erholung durch die zweite Corona-Welle und den erneuten

Lockdown zum Jahresende gebremst. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes

(Destatis) fiel die Entwicklung des BIP sowohl für das 4. Quartal (+0,3 %) als

auch für das gesamte Jahr 2020 mit -4,9 % (kalenderbereinigt: -5,3 %) etwas

positiver aus als in der Schnellmeldung am 29. Januar 2021 berichtet.





Inländischer Konsum nimmt deutlich ab, Bauinvestitionen und Exporte wirkenstabilisierendBedingt durch die Einschränkungen im Zuge des zweiten Lockdowns ab November 2020gingen die privaten Konsumausgaben im 4. Quartal 2020 preis-, saison- undkalenderbereinigt um 3,3 % gegenüber dem 3. Quartal 2020 zurück. Damit sank derprivate Konsum weniger stark als im 2. Quartal 2020 (-11,0 %). Auch diestaatlichen Konsumausgaben verzeichneten im 4. Quartal 2020 einen Rückgang um0,5 % gegenüber dem Vorquartal, nachdem sie in den ersten drei Quartalen desJahres gestiegen waren. Wachstumsimpulse kamen im 4. Quartal 2020 von denBauinvestitionen, die preis-, saison- und kalenderbereinigt um 1,8 % gegenüberdem 3. Quartal 2020 stiegen. In Ausrüstungen - also vor allem in Maschinen,Geräte und Fahrzeuge - wurde saisonbereinigt in etwa so viel investiert wie imVorquartal (-0,1 %).Der Handel mit dem Ausland nahm zum Jahresende zu und stützte das BIP: Im 4.Quartal 2020 wurden preis-, saison- und kalenderbereinigt 4,5 % mehr Waren undDienstleistungen exportiert als im 3. Quartal 2020. Die Importe stiegen mit 3,7% insgesamt etwas weniger stark, da weniger Dienstleistungen importiert wurdenals im Vorquartal.Bruttowertschöpfung in der Industrie im Plus, in Dienstleistungsbereichen imMinusDie preis-, saison- und kalenderbereinigte Bruttowertschöpfung war im 4. Quartal2020 um 0,2 % niedriger als im 3. Quartal 2020. Dabei zeigte sich bezogen aufdie einzelnen Wirtschaftsbereiche ein zweigeteiltes Bild: Während dieBruttowertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe (+6,7 %) und im Baugewerbe (+5,2%) gegenüber dem 3. Quartal 2020 deutlich zulegte, wurde die zwischenzeitliche