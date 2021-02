Bio-Gate: Eindrucksvolle Expansionsdynamik

Den Ausführungen von SMC-Research zufolge hat Bio-Gate das Wachstumstempo in 2020 stark beschleunigt. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet eine anhaltend hohe Dynamik und hat das Kursziel für die Aktie angehoben.

Die Expansionsdynamik von Bio-Gate habe sich aus Sicht von SMC-Research im letzten Jahr in eindrucksvoller Art und Weise beschleunigt. Vorläufigen Zahlen zufolge habe das Unternehmen den Umsatz in 2020 um über 45 Prozent auf mehr als 5 Mio. Euro steigern können. Dabei habe das Unternehmen einerseits von Initiativen profitiert, die in den letzten Jahren beharrlich vorangetrieben worden seien – etwa der Ausbau des Sortiments mit Mikrosilber-Tierpflegeprodukten –, andererseits habe aber auch die Corona-Pandemie für eine steigende Nachfrage gesorgt, da Mikrosilber-Produkte auch antiviral wirken.