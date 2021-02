Kann die HeidelbergCement-Aktie ihre Aufwärtsbewegung auf 70 Euro ausweiten, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Die Aktie der zu den weltweit größten Baustoffunternehmen zählenden HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004) geriet nach ihrem Jahreshoch vom 13.1.21 bei 69,70 Euro ordentlich unter Druck. Nachdem die Aktie bis zum 28.1.21 auf 59,70 Euro gefallen war, setzte sie zu einer Kurskorrektur auf ihr aktuelles Niveau im Bereich von 66,50 Euro an. Nach den guten Zahlen für das letzte Quartal 2020 und dem guten Start in das Jahr 2021 und der Bestätigung des positiven Ausblicks setzte sich die Aktie mit einem Kursplus von 2 Prozent im frühen Handel des 24.2.21 an die Spitze der DAX-Werte.

Bis auf die Experten von Goldman Sachs, die die Aktie nach den Zahlen mit einem Kursziel von 58 Euro als Verkauf einstufen, empfiehlt die Mehrheit der Analysten die Aktie mit Kurszielen von bis zu 75 Euro (Berenberg Bank) zum Kauf. Kann die HeidelbergCement-Aktie in den nächsten Wochen ihre Aufwärtsbewegung zumindest auf 70 Euro fortsetzen, dann können risikobereite Anleger mit Long-Hebelprodukten hohe Renditen erwirtschaften.