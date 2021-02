Cincoze, ein professioneller Hersteller von integrierten Systemen, hat sein neues Flaggschiff-Produkt, das GPU Edge Computing System GP-3000, angekündigt. Dessen Top-Funktion ist eine exklusive GPU Expansion Box, die eine Erweiterung für bis zu zwei High-End-GPU-Grafikkarten ermöglicht und so einen leistungsstarken GPU-Computer für den Industrieeinsatz schafft. Brandon Chien, General Manager von Cincoze, erklärt: „Wir wissen bereits, dass die KI Innovationen und Erweiterungen für industrielle Anwendungen vorantreiben wird. Der GP-3000 ist die Lösung von Cincoze für intensive Bildverarbeitung und komplexe Berechnungen, wie z. B. Deep Machine Learning, autonomes Fahren, automatisierte Sichtprüfung und mobile Überwachung. Als unser neuestes Topmodell vervielfacht der GP-3000 die Effizienz des Edge Computing, steigert die Produktivität und Zuverlässigkeit und beschleunigt die AIoT-Automatisierung.“

Cincoze Announces Flagship GP-3000 Industrial-Grade High-Performance GPU Computer (Photo: Business Wire)

Extreme Rechenleistung

Die extreme Rechenleistung des GP-3000 beginnt mit einer Intel Xeon oder Core i3/i5/i7 (Coffee Lake und Coffee Lake-R) CPU der 8. oder 9. Generation, einem Intel C246 Chipsatz und der Unterstützung von zwei Sätzen DDR4-2666 ECC/non-ECC SO-DIMM bis zu 64 GB und bis zu zwei 250 W High-End GPU-Grafikkarten. Mit einer Gesamtsystem-Leistungsaufnahme von 720 W lassen sich die Anforderungen hocheffizienter Anwendungen leicht erfüllen und übertreffen. Der präzise Aufbau von Wärmeabführung und Kühlung sorgt für eine schnelle Wärmeableitung, so dass der Fokus ganz auf der atemberaubenden Leistung des GP-3000 liegt.

GPU-Skalierbarkeit

Der GP-3000 verfügt über hervorragende High-Efficiency-Edge-Computing-Fähigkeiten und unterstützt den Einbau verschiedener auf dem Markt erhältlicher GPU-Karten. Er kann mit der exklusiven GPU Expansion Box um bis zu zwei High-End-GPU-Karten (Full Length, max. 328 mm) erweitert werden. Der einzigartige „Adjustable GPU Retainer“ hält die Grafikkarte an Ort und Stelle und bietet so zusätzlichen Schutz vor dem Losrütteln in Umgebungen mit starken Vibrationen. Er verfügt über mehrere integrierte PCIe-Steckplätze für verschiedene High-Speed-I/O-Karten oder Bilderfassungskarten für unterschiedliche Anwendungen. Zukünftige Upgrades für höherwertige oder mehr GPU-Grafikkarten sind einfach umzusetzen: Die GPU Expansion Box kann einfach ausgetauscht werden. Eine vergleichbare Erweiterungsoption um mehrere Full-Length-Karten ist schwer zu finden.