Frankfurt (ots) - Auch erfahrene Bankkunden sind vor irrationalem Handeln nichtgefeit. Sie lassen sich häufig von Emotionen leiten und treffen bei Geldanlagenoder Krediten dann kostspielige Fehlentscheidungen. Finanzinstituten bieten sichviele Möglichkeiten, ein rationales Kundenverhalten gezielt zu fördern. Wie dieLehren aus der Verhaltensforschung angewendet werden können, erklärt MaximilianEbner vom Digitalisierungs- und Innovationsspezialisten ti&m. Das Ziel: MittelsBehavioral Banking Produkte und Informationen so zusammenzustellen, dass sowohlKunden als auch Banken nachhaltig davon profitieren."Die Bankenbranche nutzt bislang oft nur rudimentäre, deskriptive Daten über dasNutzerverhalten. Die Macht der angewandten Verhaltenswissenschaft kam bislanghingegen kaum zur Anwendung. Dabei eröffnet sie neue Kundenerlebnisse und einbedeutendes Erlöspotenzial für Banken", sagt Maximilian Ebner, HeadTransformation Consulting bei ti&m. Behavioral Banking biete sich auch imBeyond-Banking-Bereich an. Denn mit dem Aufkommen neuer Plattformen und derVerknüpfung verschiedener Dienstleistungen und Produkte würden emotionaleAspekte und Handlungsimpulse noch stärker in den Vordergrund treten. Die zumgroßen Teil bereits vorhandenen Daten könnten im Sinne des Kunden genutztwerden, damit er finanziell richtige und nachhaltig erfolgreiche Entscheidungentrifft.Ursprung der menschlichen Wahrnehmungs- und Denkfehler ist meist eine unklareoder komplexe Informationslage. "Sobald die Informationsflut zunimmt undUnwägbarkeiten die Entscheidungsfindung erschweren, beeinflussen kognitiveVerzerrungen den Entscheidungsprozess", so Consultant Ebner. Gefühle, Vorurteileund Fehldeutungen würden in das Handeln einfließen. Bekannte kognitiveVerzerrungen seien zum Beispiel Selbstüberschätzung oder der sogenannteAnker-Effekt. Dieser tritt ein, wenn ein Anleger mit einer bestimmten Aktie hoheGewinne erzielt hat. Diese positive Erinnerung führt häufig zu einerÜbergewichtung auch dann, wenn sich die Faktenlage zu dem Wertpapier längstgeändert hat.Die Folge dieser kognitiven Verzerrungen sind finanzielle Fehlentscheidungen mitteils beträchtlicher Tragweite: zu hohe Zinszahlungen für Kredite, lückenhafteAltersvorsorgepläne oder verlustreiche Investmententscheidungen. Das Fehleneiner klaren Strategie oder rational gefällter Entscheidung kann auch zu einerkostspieligen Trägheit führen, bei der das Kapital auf einem zinsarmen Kontodurch die Inflation aufgezehrt wird, statt es sinnvoll zu investieren.