Frankfurt am Main (ots) -



- Trotz erneutem Lockdown wuchs das BIP in Deutschland im 4. Quartal 2020 um 0,3

%

- KfW Research erwartet aufgrund weiterhin erhöhten Infektionsgeschehens und

verlängerter Einschränkungen im 1. Quartal 2021 Rückgang um 1,5 bis 3 %

- Dank Impffortschritt und zunehmender Lockerungen bei Vermeidung einer dritten

Welle Erholung im Frühling und Wachstumsschub im Sommer möglich

- Insgesamt wird für Deutschland 3,3 % Wachstum im Jahr 2021 erwartet, für den

Euroraum sogar 4,6 %



Die deutsche Wirtschaft zeigte sich trotz des erneuten Lockdowns und den damit

verbundenen wirtschaftlichen Einschränkungen im Endspurt des vergangenen Jahres

auf stabilem Kurs. Während das Bruttoinlandsprodukt im Euroraum pandemiebedingt

im 4. Quartal um 0,6 % nachgab, konnte Deutschland ein Wachstum von 0,3 %

verzeichnen. Aufgrund des weiterhin erhöhten Infektionsgeschehens und des

anhaltenden Lockdowns erwartet KfW-Research dennoch einen schwierigen Start ins

neue Jahr mit einem Rückgang des Bruttoinlandprodukts von 1,5 bis 3 % im ersten

Quartal. Bei erfolgreicher Zurückdrängung des Virus und Vermeidung einer dritten

Welle dürfte Deutschland 2021 bei insgesamt 3,3 % Wachstum das Vorkrisenniveau

gleichwohl schon im vierten Quartal wieder erreichen, im Euroraum ist damit

trotz eines zu erwartenden Plus von 4,6 % erst 2022 zu rechnen.





"Im Herbst konnte die kräftige Erholung der Industrie die absehbarenWertschöpfungsrückgänge in den eingeschränkten Dienstleistungsbereichen noch gutkompensieren", erläutert Dr. Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin derKfW-Bankengruppe. "Da der aktuelle Winter-Lockdown nun aber deutlich längerdauert als der erste im vergangenen Frühjahr und der Schwung in der Industrievoraussichtlich etwas nachlässt, erwarten wir mit -1,5 bis -3 % einenschwierigen Start in das Jahr 2021. Zwar sind die Neuinfektionen seit MitteJanuar kontinuierlich gesunken, jüngst kam der Rückgang jedoch zum Stillstand.Dahinter dürfte die zunehmende Verbreitung der ansteckenderen britischenVirus-Variante B.1.1.7 stehen, die im ungünstigen Fall sogar in eine dritteInfektionswelle münden könnte. Dies und der schleppende Impfstart legen einevorsichtige Lockerungsstrategie nahe."Für den weiteren Verlauf des Jahres sind die Perspektiven wieder besser. Mitsteigender Immunisierung werden im Frühling Lockerungen zum Beispiel imGastgewerbe möglich sein, was im zweiten Quartal zu einer Erholung derDienstleistungen beitragen wird. Ab dem dritten Quartal ist damit zu rechnen,dass die gesamtwirtschaftlich relevanten Restriktionen weitgehend aufgehobenwerden können, was einen weiteren Wachstumsschub auslösen wird. Bei einemWachstum von voraussichtlich 3,3 % im Gesamtjahr 2021 (Vorprognose vom November2020: +4,0 %) wird das Vorkrisenniveau nach zwei Jahren, also im 4. Quartal 2021wieder erreicht. Für 2022 wird eine ähnlich hohe Wachstumsrate von 3,4 %erwartet (Erstprognose).Für die Eurozone ist qualitativ eine ähnliche Konjunkturentwicklung zu erwartenwie für Deutschland, allerdings wird hier erst für Anfang 2022 mit einerRückkehr des Bruttoinlandsprodukts auf das Vorkrisenniveau gerechnet. DieEurozone wird 2021 zwar mit 4,6 % (Vorprognose: +5,1 %) voraussichtlich stärkerwachsen als Deutschland. Es braucht aber mehr Zeit, bis der weit stärkerepandemiebedingte Rückgang von 6,8 % im Jahr 2020 (Deutschland: -4,9 %) aufgeholtist. Besonders der in einigen Ländern wichtige Tourismus wird sich langsamererholen als andere Wirtschaftsbereiche.Köhler-Geib: "Corona bleibt vorerst das größte Konjunkturrisiko. Die Pandemieentwickelt sich aufgrund vielfältiger Faktoren von Virusmutationen überEindämmungsmaßnahmen bis hin zu Fortschritten bei der Impfkampagne hochdynamischund beeinflusst damit unmittelbar die Chancen auf wirtschaftliche Erholungebenso wie die nach wie vor erheblichen Abwärtsrisiken."Der aktuelle KfW-Konjunkturkompass ist abrufbar unter: KfW-KonjunkturkompassDeutschland / Eurozone (https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Service/Download-Center/Konzernthemen/Research/Indikatoren/KfW-Konjunkturkompass-Deutschland/)