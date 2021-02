The Estée Lauder Companies erhöht seine Beteiligung an DECIEM Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 24.02.2021, 10:31 | 42 | 0 | 0 24.02.2021, 10:31 | The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung getroffen hat, seine Investition in den in Kanada ansässigen, vertikal integrierten Mehrmarkenanbieter DECIEM Beauty Group Inc. („DECIEM”) von ca. 29% auf ca. 76% anzuheben (die „erste Phase”). Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich im Quartal zum 30. Juni 2021 erfolgen. The Estée Lauder Companies Inc. (“ELC”) hat sich zum Erwerb der restlichen Anteile nach Ablauf von drei Jahren (die „zweite Phase”) verpflichtet. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210224005440/de/ (Photo: Business Wire) DECIEM, bekannt als „The Abnormal Beauty Company”, ist ein Branchendisruptor mit verbraucherorientierten Ansatz. Gegründet wurde es 2013 von dem zwischenzeitlich verstorbenen Brandon Truaxe, einem Visionär mit dem Ziel, die Kosmetikbranche durch Authentizität und Transparenz zu verändern. Zusammen mit dem Gründer Pasquale Cusano und der Mitgründerin Nicola Kilner hat er das Unternehmen mit Kreativität und Innovation entwickelt. Nicola Kilner leitet jetzt als CEO von DECIEM das Unternehmen und arbeitet dabei eng mit Prudvi Kaka, Chief Scientific Officer, zusammen, dessen hausinternes Team von Biochemikern maßgeblich für innovative Entwicklungen in den Marken von DECIEM sorgt, und Stephen Kaplan, Chief Operating Officer. „Im Laufe der letzten vier Jahre haben wir eine wirklich besondere, langfristige Partnerschaft mit dem unglaublichen Team von DECIEM aufgebaut und sind jetzt gespannt, was die Zukunft bringt", so Fabrizio Freda, President und Chief Executive Officer von The Estée Lauder Companies Inc. „DECIEM ist ein außergewöhnliches Unternehmen. Nicola und ihr Team haben authentische Marken mit sehr wirksamen, unentbehrlichen Produkten aufgebaut und gepflegt. Dabei haben sie ein vertikal integriertes Modell verwendet und einen einzigartig transparenten und ansprechenden Kommunikationsstil gefördert. Die heldenhaften Produkte des Unternehmens, erstrebenswerte Innovationen und der digital- und verbraucherorientierte Ansatz haben entscheidend zum Erfolg des Unternehmens beigetragen.” Seite 2 ► Seite 1 von 3



