BERLIN (dpa-AFX) - Getrieben von besseren Exporterwartungen blickt die deutsche Industrie laut einer Umfrage wieder zuversichtlicher in die Zukunft. Wie eine am Mittwoch vorgelegte Sonderauswertung der jüngsten Konjunkturumfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) ergab, beurteilen 31 Prozent der Industrieunternehmen ihre Geschäftslage als gut - im Herbst 2020 waren es 23 Prozent. Zuerst hatte des "Handelsblatt" darüber berichtet.

Bei den Geschäftserwartungen für die kommenden zwölf Monate sind die optimistischen Stimmen in der Überzahl. Der entsprechende Saldo liegt laut DIHK bei plus 8 Punkte, in der Vorumfrage lag er bei 5 Punkten.