Sagrotan-Hersteller Reckitt Benckiser wächst dank Pandemie

LONDON (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern und Sagrotan-Hersteller Reckitt Benckiser hat im vergangenen Jahr in der Pandemie vom Griff der Kunden nach seinen Hygieneprodukten profitiert. Gleichzeitig kommen die Briten mit ihrem Sparprogramm besser voran als ursprünglich veranschlagt. Zwischen 2020 und 2022 dürften durch eine verbesserte Produktivität die Kosten um 1,6 Milliarden statt 1,3 Milliarden Pfund sinken, erläuterte Vorstandschef Laxman Narasimhan am Mittwoch bei der Vorlage der Jahreszahlen in London.

Mit den Einsparungen und der bereits laufenden Überprüfung seines Produktportfolios will der Konzern seine Wettbewerbsfähigkeit weiter verbessern. Für das laufende Jahr erwartet der Vorstand beim Umsatz - nach deutlichen Zuwächsen im Jahr 2020 - jedoch nur ein stabiles Geschäft bis maximal ein Plus von zwei Prozent.