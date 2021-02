Miete frisst bis zu 87 Prozent vom Bafög - Wegfall von Studentenjobs verschärft finanzielle Lage zusätzlich

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nürnberg (ots) - Eine aktuelle immowelt Analyse der Angebotsmieten vonStudentenwohnungen im Verhältnis zum Bafög-Höchstsatz zeigt:- In 37 von 68 untersuchten Städten reicht die Wohnpauschale nicht für dieKaltmiete aus- 750 Euro Kaltmiete: In München zahlen Studenten 87 Prozent des komplettenBafög-Zuschusses allein für die Wohnung- Auch Studenten in Stuttgart (62 Prozent), Berlin und Frankfurt (je 58 Prozent)müssen Großteil vom Bafög für die Miete ausgeben- Günstige Mieten im Osten: In Chemnitz (21 Prozent), Leipzig (29 Prozent) undDresden (31 Prozent) bleibt viel Geld übrigDie Corona-Pandemie und der Lockdown haben viele Studentenjobs hinfälliggemacht. Die finanzielle Belastung insbesondere durch die Miete bleibt aberhoch. Eine aktuelle Analyse von immowelt verdeutlicht das. Dafür wurden dieAngebotsmieten von typischen Studentenwohnungen ins Verhältnis zumBafög-Höchstsatz gesetzt. Die Wohnpauschale aus dem Bafög-Höchstsatz (325 Euro)reicht demnach in 37 von 68 untersuchten Hochschulstädten nicht für dieKaltmiete aus. In vielen Städten muss sogar ein großer Teil des komplettenBafög-Satzes (861 Euro inklusive Wohnpauschale) aufgewendet werden. In Münchenkostet eine Studentenwohnung mit 40 Quadratmetern im Median 750 Euro. Studentenmüssten somit 87 Prozent des Bafög-Zuschusses für die Miete ausgeben. DieNebenkosten kommen noch hinzu. Selbst mit Studentenjob bleibt dann nicht vielGeld zum Leben übrig. Die Schließung von Einzelhandel, Restaurants und Clubs -also Betriebe, die für gewöhnlich viele Studentenjobs bieten - dürfte dieSituation für viele Studenten nochmals deutlich verschärft haben.Hohe Belastung in Metropolen und kleinen UnistädtenBesonders in den beliebten Großstädten sind kleine Studentenwohnungen so teuer,dass sie nur mit Bafög und ohne Zusatzeinkommen schwer zu finanzieren sind. InStuttgart (530 Euro) verschlingt die Kaltmiete 62 Prozent vom staatlichenZuschuss. In Berlin und Frankfurt sind es jeweils 58 Prozent - in beiden Städtenwerden Medianmieten von jeweils 500 Euro verlangt. Auch Köln (55 Prozent) undHamburg (52 Prozent) sind nur minimal günstiger. Zu den hohen Kosten kommthinzu, dass kleine Wohnungen nicht nur bei Studenten, sondern auchBerufspendlern beliebt sind. Die Nachfrage ist dementsprechend hoch. Durch dieCorona-Pandemie und die Möglichkeit von Homeoffice könnte sich die Situation inZukunft aber etwas entspannen.Neben den größten deutschen Städten sind es vor allem kleinere Studentenstädte,die hohe Mieten aufweisen. In Freiburg kostet eine Wohnung mit bis zu 40Quadratmetern zum Beispiel im Median 450 Euro - und damit genauso viel wie in