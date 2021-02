Gröschls Mittwochskommentar: 08/2021

Let´s talk about bonds baby, let's talk about you and me, let's talk about all the good things and the bad things that may be! - Manch einer wird wohl sagen: Endlich, weil Aktien sind ja sowieso Teufelszeug. :-) Wer kann sich noch an die 1990er Jahre erinnern? Die deutsche 10 jährige Rendite stand am 23. Februar (der 24. war ein Samstag) 1990, im Jahr als das obige Lied zu einem ähnlichen, aber nicht ganz so spannenden Thema veröffentlich wurde, bei satten 8,74%. Das waren noch Zeiten! War ein guter Trade, die letzten 30 Jahre long deutsche Bunds gewesen zu sein. Keine Sorgen, kaum Vola, prognostizierbare, fixe Cash Flows, fast wie im Schlaraffenland.

Leider könnte es sein, dass wir uns nun endgültig mit einer neuen Realität auseinandersetzen müssen. Möglicherweise können Zinsen auch steigen. Der geneigte Finanzmarkthistoriker der jüngeren Geschichte wird jetzt – zurecht – sagen: Ja, eh! (1994, 1999, 2011…) oder er sagt´s mit Toni Polster/den Hektikern: „Ja, das stimmt!“ (Das war die letzte 90er Referenz - versprochen). Aber: This time it´s different (Famous last words… ;-)). Hier macht das Ausgangsniveau den Unterschied. Sind die Zinsen in der Vergangenheit gestiegen, war das zwar auch immer mal wieder schmerzhaft, aber man konnte in seinem Bond-Portfolio durch Coupon-Zahlungen ceteris paribus einen Ausgleich in überschaubaren Zeiträumen erwarten und hatte es zumindest nominell mit einer weiterhin attraktiven Assetklasse zu tun. Kurz: Die Risiko gewichtete Restlaufzeit (Duration) war eine ganz andere als heute.