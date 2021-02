Anlass der Studie: Erststudie

Empfehlung: Kaufen

seit: 24.02.2021

Kursziel: 25,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann



Top, die Wette gilt! Signifikante Margenverbesserung ab 2021 visibel - Aufnahme der Coverage mit Kaufempfehlung



pferdewetten.de ist eine Holding für Unternehmen aus der Online-Glücksspielbranche und in den Bereichen Pferde- und Sportwetten aktiv. Die Internet-Wettplattform 'www.pferdewetten.de' betreibt das Unternehmen in Deutschland schon seit 18 Jahren und ist damit im Heimatmarkt inzwischen einer der drei Marktführer (MONe Marktanteil: ca. 30%). Obwohl der deutsche Pferdewettmarkt bereits ein reifes Stadium erreicht hat, entwickelte sich pferdewetten.de hier zuletzt primär durch die Expansion des Dienstleistungsgeschäfts dynamisch (CAGR 2016-2019: +30,3%) und strebt nun eine stärkere Internationalisierung in den strukturell wachsenden europäischen Online-Glücksspielmarkt an (CAGR 2020-2023e: +5,6% vs. offline +0,4%).



Zudem baut das Unternehmen seit 2018 unter der Domain 'www.sportwetten.de' auch eine Sportwetten-Plattform auf, um die langjährige Expertise im Wettgeschäft zu skalieren und am wachstumsstarken deutschen Sportwettenmarkt zu partizipieren (CAGR 2020-2023e: 10,0%). Dabei sollten sich die generischen Domains, die performanten Plattformen sowie die umfangreiche Lizensierung des Geschäfts für pferdewetten.de weiterhin als bedeutende Wettbewerbsfaktoren erweisen.



Diese aussichtsreichen Perspektiven wurden in 2020 bei erwarteten Erlösen i.H.v. 14,1 Mio. Euro (-2,0% yoy) sowie einem EBIT von 1,8 Mio. Euro (-25,6% yoy) zwar durch die negativen Auswirkungen der 'Corona-Krise' sowie die noch vorhandenen Anlaufverluste beim Aufbau der Sportwetten-Plattform (EBIT Sportwette 2020e: -2,5 Mio. Euro) überschattet. Allerdings sollte der Ausblick für 2021 stark ausfallen und zeigen, dass pferdewetten.de schnell an die dynamischen Wachstumsraten der Vorjahre anknüpfen kann (Umsatzwachstum 2021e: +25,5% yoy vs. CAGR 2016-2020e: 21,2%). Auf Ergebnisebene rechnen wir aufgrund der operativen Fortschritte in der Sportwette sogar mit einer deutlich überproportionalen Verbesserung (EBIT 2021e: +132,9% yoy), die mittelfristig auch die aktuelle Konsenserwartung signifikant übersteigen dürfte (MONe EBIT-Marge 2023: 30,9% vs. Konsens 20,8%). Angesichts der erwarteten operativen Erfolge sollte pferdewetten.de zunehmend Aufmerksamkeit am Kapitalmarkt gewinnen können und die Aktie den jüngst begonnenen Aufwärtstrend fortsetzen.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 25,00 Euro