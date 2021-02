Lockdown beschert buch7 100 Prozent Umsatzsteigerung (FOTO)

Langweid am Lech (ots) -



- erstmals 3 Mio. Umsatzgrenze überschritten

- sozialer Online-Buchhändler gibt 2021 bis zu 150.000 Euro an gemeinnützige

Projekte weiter

- Bewerbungen für Corona-Spendenfonds bis Ende März möglich



Die Lockdown-Monate haben buch7 das erfolgreichste Jahr in der 14-jährigen

Firmengeschichte beschert. Im Pandemie-Jahr 2020 konnte der soziale

Online-Buchhändler ein Umsatzplus von 40 Prozent verzeichnen und damit erstmals

die Umsatzgrenze von 3 Mio. Euro überschreiten. Insbesondere in den Monaten der

Ladenschließungen stiegen die Verkäufe auf fast das Doppelte. Und auch 2021

startet außergewöhnlich mit neuen Rekordzahlen: plus 105 Prozent Umsatz im

Januar verglichen zum Vorjahresmonat. Ein großer Teil der für 2021 erwarteten

bis zu 150.000 Euro Spendenvolumen wird über einen Corona-Spendenfonds an

Projekte weitergegeben, die von der Pandemie besonders hart getroffen sind.

Bewerbungen mit einer kurzen Projektbeschreibung können bis Ende März

eingereicht werden. Die Erträge durch Corona kommen damit unmittelbar

Leidtragenden der Pandemie zugute.







des Gewinns fördert buch7 soziale, kulturelle und ökologische Projekte. Dies

entsprach bisher ca. 5 Prozent des Umsatzes. So konnten insgesamt schon über

600.000 EUR gespendet werden. In den Lockdown-Monaten suchen die Menschen

Lesestoff und bestellen bei buch7 in Rekordmengen. Das Positive daran: Die

Bestellungen haben auch Rekordspenden zur Folge. Denn von den Mehraufträgen

profitieren unmittelbar gesellschaftlich wertvolle Projekte.



"Das neue Jahr scheint sich für uns ebenso außergewöhnlich zu entwickeln wie

2020. Ausgehend von 105 Prozent mehr Umsatz allein im Januar rechnen wir für

2021 mit deutlich über 100.000 Euro Spendenvolumen, wir hoffen sogar, 150.000

Euro zu erreichen. Davon wird ein großer Teil in einen neu aufgelegten

Corona-Spendenfonds gehen", so buch7-Geschäftsführer Benedikt Gleich. "Wir

fördern damit gesellschaftlich wertvolle Projekte, die von der Corona-Pandemie

besonders stark betroffen sind. Hier können wir schnell und unbürokratisch

helfen." Bewerben können sich Projekte, die eine gesellschaftlich wertvolle

Mission erfüllen und die unter den Folgen der Corona-Krise besonders leiden.

Bewerbungen mit einer kurzen Projektbeschreibung können bis Ende März 2021

direkt bei buch7 an mailto:corona-fonds@buch7.de eingereicht werden.



Geschlossene Buchhandlungen und Bibliotheken sowie abgesagte Buchmessen haben

das Bücherjahr 2020 geprägt. Besonders der zweite Shutdown belastet die Seite 2 ► Seite 1 von 2



