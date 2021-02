Formycon Aktie deutlich im Plus Gute News für COVID-19 Medikamentenkandidaten FYB207 Nachrichtenquelle: 4investors | 24.02.2021, 09:00 | 31 | 0 | 0 24.02.2021, 09:00 |



Weiterlesen auf 4investors.de In den letzten Tagen musste die Formycon Aktie nach ihrer vorangegangenen Kursrallye Federn lassen. Doch nachdem Kurssprung von 31,20 Euro per Anfang Dezember 2020 auf jüngst erreichte knapp 80 Euro blieb der mehrtägige Rückschlag auf gestern erreichte 57 Euro zwar schmerzhaft, konnte aber nur rund die Hälfte des vorangegangenen Anstiegs wieder kompensieren. Und heute Morgen geht es für den Aktienkurs von Formycon schon wieder ... Diesen Artikel teilen Wertpapier

Formycon Aktie





