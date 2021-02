Starke Partner für die Gesundheit / Die vivida bkk kooperiert mit der Württembergischen Krankenversicherung

Villingen-Schwenningen/Stuttgart (ots) - Vom Frühjahr an profitieren die Kunden

der vivida bkk auch von den Zusatzversicherungen der Württembergischen

Krankenversicherung AG (WürttKranken), denn die beiden Versicherer haben eine

umfangreiche Kooperation vereinbart. Mit dem Angebot der WürttKranken können

Kunden der vivida bkk ihren Versicherungsschutz sinnvoll ergänzen.



"Wir stehen für dieselben Werte und ergänzen uns optimal bei unseren

Leistungen", sagt Siegfried Gänsler, Vorsitzender des Vorstandes der vivida bkk.

"Schon bei den ersten Gesprächen haben wir festgestellt, dass wir sehr gut

zusammenpassen", stimmt ihm Dr. Sautter, Vorstand der WürttKranken, zu.





Die vivida bkk, die zum 1. Januar 2021 aus der Fusion der SchwenningerKrankenkasse und der atlas BKK ahlmann hervorgegangen ist, setzt mit derKooperation weiterhin konsequent auf ein umfassendes Leistungsportfolio: "Durchdie Fusion sind wir im gesamten Bundesgebiet noch präsenter. Jetzt bauen wir mitder Kooperation das Angebot für unsere Kunden weiter aus", so Gänsler. Wichtigist dem 55-Jährigen der persönliche Service: "Unsere Kunden sollen bei uns allesrund um ihre Gesundheit erhalten, individuell abgestimmt auf ihre Bedürfnisse.Dazu zählt auch das Angebot der zusätzlichen Absicherung."Gemeinsame WerteDass die eigene Gesundheit das Wertvollste im Leben ist, da sind sich Gänslerund Sautter einig. "Uns verbindet der Fokus auf den Menschen: Sowohl der vividabkk als auch der Württembergischen Krankenversicherung ist es wichtig, dass wirjeden Menschen individuell betrachten und persönlich für unsere Kunden da sind,wenn sie uns brauchen", sagt Sautter. "Wir sind für unsere Kunden derGesundheitspartner, der sie von der Geburt bis ins hohe Alter begleitet.Deswegen legen wir ebenso wie die Württembergische Wert auf nachhaltigesHandeln", sagt Gänsler.Tradition verbindetBeide Unternehmen blicken auf eine lange Geschichte zurück. So reichen dieWurzeln der Württembergischen, aus der auch die WürttembergischeKrankenversicherung hervorgegangen ist, bis ins Jahr 1828, die der vivida bkkins Jahr 1833. In beiden Unternehmen wird viel Wert darauf gelegt, diese langeErfahrung mit modernen Möglichkeiten zu verbinden. "Unsere Kunden profitierenvon der Digitalisierung, die Vorgänge beschleunigt und vereinfacht. Mit derWürttembergischen haben wir außerdem einen Partner an unserer Seite, der unserumfangreiches Leistungsportfolio perfekt ergänzt", so Gänsler.Kurzprofil "Württembergische Krankenversicherung AG":Die Württembergische Krankenversicherung AG ist Teil der W&W-Gruppe, die aus demZusammenschluss der beiden Traditionsunternehmen Wüstenrot und Württembergischeentstanden ist. Die W&W entwickelt und vermittelt die vier Bausteine modernerVorsorge: Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung. DieWürttembergische Krankenversicherung nahm 1999 in Stuttgart ihreGeschäftstätigkeit auf und vervollständigte damit das Versicherungsangebot derW&W-Gruppe im Geschäftsfeld Versichern. Das Unternehmen bietet Kranken- undPflegeversicherungen für Angestellte und Selbstständige sowieKrankheitskostenvoll- und -zusatzversicherungen,Krankenhaustagegeldversicherungen, Auslandskrankenversicherungen undOptionstarife für gesetzlich Versicherte.Kurzprofil "vivida bkk":Die vivida bkk zählt mit rund 370.000 Kundinnen und Kunden zu den Top 20 derbundesweit geöffneten gesetzlichen Krankenkassen. Sie ist aus der Fusion derSchwenninger Krankenkasse und der atlas BKK ahlmann hervorgegangen und blicktauf über 180 Jahre Erfahrung in der Gesundheitsversorgung zurück. Rund 900Beschäftigte arbeiten in 16 Geschäftsstellen. Als deutschlandweit vertreteneKrankenkasse legt sie ihren Fokus auf einen kompetenten, persönlichen Serviceund moderne Kommunikationswege. Den Vorstand bilden Siegfried Gänsler alsVorsitzender des Vorstandes und Peter Witt. Die vivida bkk fördert mit ihrerStiftung "Die Gesundarbeiter - Zukunftsverantwortung Gesundheit" Projekte imBereich Prävention und Gesundheitsfürsorge.