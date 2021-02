DEVK reduziert erneut E-Scooter-Beiträge um bis zu 50 Prozent (FOTO)

Köln (ots) - Am 1. März beginnt das neue Versicherungsjahr für alle Fahrer von

Mopeds und Elektrokleinstfahrzeugen. Unfälle mit E-Scootern kommen nach wie vor

eher selten vor - zumindest im Vergleich mit Mopeds. Deshalb senkt die DEVK nun

zum zweiten Mal deutlich die Beiträge für die Haftpflicht- und

Teilkaskoversicherung.



Seit fast zwei Jahren sind E-Scooter nun auf deutschen Straßen erlaubt. Die

anfänglichen Diskussionen über die Sicherheit der neuen Fahrzeuge ist inzwischen

weitgehend abgeklungen. Auch die DEVK kann wie im Vorjahr bestätigen: Unfälle

mit E-Scootern kommen seltener vor als gedacht - zumindest im Vergleich mit

Mopeds. Eine Haftpflichtversicherung ist trotzdem für alle E-Scooter Pflicht.





Fahrer unter 17 Jahre zahlen nur noch die HälfteWer seinen E-Scooter bei der DEVK absichert, kann sich freuen: Für das kommendeVerkehrsjahr bietet die Versicherung Privatbesitzern verbesserte Konditionen an.Ab März 2021 zahlen E-Scooter-Fahrer zwischen 18 und 22 Jahren proVersicherungsjahr nur noch 39 statt bisher 49 Euro. Das entspricht einerErmäßigung von rund 20 Prozent. Für die Altersgruppe der über 23-Jährigen gibtes einen Preisnachlass von mehr als 11 Prozent: statt 28 Euro zahlen Besitzerjetzt jährlich 24,80 Euro. Für das Verkehrsjahr 2020/2021 hatte die DEVK dieBeiträge für diese Altersgruppe bereits um über 40 Prozent reduziert. Die größteBeitragsanpassung gibt es in diesem Jahr bei den E-Scooter Fahrern unter 17Jahren. Sie zahlen ab März nur noch die Hälfte, also 49 statt bisher 99 Euro.Sticker statt NummernschildAnders als bei Mopeds müssen Besitzer kein Blechschild an ihrem E-Scooteranbringen, sondern nur einen Versicherungsaufkleber - gut sichtbar natürlich. Ergilt bis Ende Februar 2022, dann wird ein neuer Sticker fällig. Den gibt es zumBeispiel in jeder DEVK-Geschäftsstelle. Zusätzlich bietet die DEVK fürE-Scooter, die bis zu 2.500 Euro wert sind, eine Teilkaskoversicherung mit 150Euro Selbstbeteiligung an. Sie schützt den Besitzer bei Schäden am eigenenFahrzeug - beispielsweise bei Diebstahl. Auch hier senkt die DEVK den Preis fürdas kommende Versicherungsjahr jeweils um etwa 10 Euro: Fahrer zwischen 18 und22 Jahren zahlen statt 40 Euro jährlich nur noch 30 Euro für dieTeilkaskoversicherung - ab 23 Jahren sinken die Kosten von 30 auf 19 Euro. Diejüngere Altersklasse bis 17 Jahre zahlt ab dem nächsten Versicherungsjahr nurnoch 40 statt 50 Euro.Fahren schon ab 14, leihen erst ab 18 JahrenNeben der Versicherungspflicht gelten noch weitere Regeln: Jugendliche dürfenzum Beispiel schon ab 14 Jahren einen E-Scooter fahren, wenn er sich im privatenBesitz befindet. Leihen können Teenies die praktischen Flitzer jedoch in derRegel erst ab einem Alter von 18 Jahren - so steht es in den Nutzungsbedingungender meisten Verleihfirmen. Einen Führerschein brauchen Fahrer dagegen nicht.Denn in Deutschland dürfen nur E-Scooter auf die Straße, die höchstens 20Stundenkilometer schnell fahren und eine Betriebserlaubnis haben. Zugelassensind sie für Radwege und Straßen. Auf Gehwegen, in Fußgängerzonen und in vonStädten festgelegten Sperrzonen sind E-Scooter nicht erlaubt.Weitere Informationen und Fotos finden Sie hier:http://www.devk.de/pressemitteilungenPressekontakt:DEVK VersicherungenMiriam PetersenRiehler Straße 19050735 KölnTel. 0221 757-1839E-Mail: mailto:miriam.petersen@devk.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/36522/4846734OTS: DEVK Versicherungen