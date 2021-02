STAUFEN.DIGITAL NEONEX kooperiert mit TeamViewer für maximale Konnektivität in Smart Factories / Die Digitalisierungsexperten arbeiten zusammen, um Smart Factories rund um den Globus zu ermöglichen

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Stuttgart (ots) - STAUFEN.DIGITAL NEONEX, eine führende Unternehmensberatung fürSmart Factories und innovative Lösungen, gibt heute ihre Partnerschaft mitTeamViewer (https://www.teamviewer.com/de/) , einem weltweit führenden Anbietervon sicheren Remote-Konnektivitätslösungen, bekannt. Durch die Zusammenarbeitist STAUFEN.DIGITAL NEONEX zukünftig in der Lage, die Digitalisierung vonFabriken maßgeblich voranzutreiben, da die IoT- und AR-Lösungen von TeamViewerdirekt zu Beginn im Prozess der Digitalisierung ganzer Fabriken oder einzelnerProzesse integriert werden können.Die Nachfrage nach Smart Factories steigt stetig und die COVID-Situation im Jahr2020 hat die klaren Vorteile von Automatisierung und Fernzugriff noch einmalunterstrichen. Egal ob im Supply Chain Management, in der Logistik oder in derFertigung, sind die Reduzierung von Reisetätigkeiten und Vermeidung menschlicherFehler Schlüsselelemente im digitalen Transformationsprozess. STAUFEN.DIGITALNEONEX ist nun in der Lage, seine Kunden, wie Danfoss oder Mabe, mit TeamViewerIoT- und AR-Lösungen zu unterstützen und gleichzeitig ein zuverlässiger Partnerfür Smart Factories zu sein. Mit TeamViewer IoT- und AR-Lösungen ist es möglich,sowohl Greenfield- als auch Brownfield-Maschinen zu überwachen, da sieunabhängig von OEMs arbeiten. Die Lösungen ermöglichen benutzerdefinierteAlarme, KI-basierte Datenanalyse, Fernzugriff auf die Maschinen und AR-Workflowssowie Remote-AR-Support auf Smartglasses und Smartphones, falls menschlicheInteraktion erforderlich ist. Gemeinsam wollen die Partnerunternehmen weitereAnwendungsfälle für IoT- und AR-Lösungen in der Fertigungsindustrie entwickelnund damit das Bewusstsein für Konnektivitätslösungen erhöhen.Lukas Baur, Executive Vice President, Solution Sales bei TeamViewer, erklärt:"Mit STAUFEN.DIGITAL NEONEX haben wir einen Global Player an Bord, der ebensoaus dem Schwabenland stammt. Ihr Fokus auf Smart Factories ist eine natürlicheSchnittmenge. Wir sehen großes Potenzial in der Implementierung unserer Lösungengleich zu Beginn der digitalen Transformationsprojekte, die STAUFEN.DIGITALNEONEX vorantreibt. Mit unserem hochgradig anpassungsfähigenTeamViewer-Lösungsportfolio können wir eine Vielzahl von Anwendungsfällenermöglichen und sind dabei in vielen Branchen einsetzbar."Thomas Rohrbach, Geschäftsführer bei NEONEX, ergänzt: "TeamViewer ist einFull-Stack-Anbieter, der bei Fach- und IT-Abteilungen einen sehr guten Rufgenießt. Mit den ganzheitlichen Lösungen von TeamViewer wird es sowohl für KMUsals auch für Konzerne viel einfacher, sich die Welt von IoT und AR zuerschließen. Die Partnerschaft ist eine Chance, Transformationsprozesse zu