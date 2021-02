Düsseldorf (ots) -



- Die Online-Jobplattform hat 250.000 Gehaltsdaten analysiert

- Detaillierter Überblick der Durchschnittsgehälter nach Branchen,

Berufsgruppen, Qualifikation oder Städten

- StepStone sorgt für mehr Gehaltstransparenz und veröffentlicht ab 10. März

Gehaltsspannen bei allen Jobs auf Stepstone.de



57.000 Euro brutto im Jahr - so hoch liegt derzeit das durchschnittliche

Jahresgehalt von Beschäftigten in Deutschland. Die höchsten Gehälter erzielen

Ärzte (89.500 Euro), Finanzexperten (73.800 Euro), wie beispielsweise

Vermögensberater oder Controller, und Juristen (68.600 Euro). Bei den Branchen

führen Deutschlands Schlüsselindustrien das Ranking an: Auf Platz 1 liegen

Banken (69.600 Euro), dicht gefolgt von der Pharmaindustrie (69.500 Euro), der

Automobilbranche (68.500 Euro) und dem Chemiesektor (66.200 Euro). Das zeigt der

StepStone Gehaltsreport 2021, für den die Online-Jobplattform zum zehnten Mal in

Folge Gehälter von rund 250.000 Arbeitnehmer*innen in Deutschland ausgewertet

hat.







ist Gehalt in Deutschland immer noch ein Tabuthema. Das verunsichert

Arbeitnehmer*innen. Sie wissen häufig nicht, welches Gehalt sie in ihrem Job

erreichen können - und Arbeitgeber sorgen zu selten für Transparenz", sagt André

Schaefer, Gehaltsexperte bei StepStone. "Wir wollen beiden Seiten mehr

Orientierung geben. Mit dem Gehaltsreport zeigen wir, welche Gehälter in den

einzelnen Branchen, Berufsgruppen oder Regionen im Durchschnitt gezahlt werden.

Außerdem geben wir ab dem 10. März bei allen Jobs auf Stepstone.de

Gehaltsspannen an. So finden Menschen und Unternehmen künftig schneller und

besser zusammen. Denn Menschen sind eher bereit, sich auf einen Job zu bewerben,

wenn sie konkrete Gehaltsinformationen erhalten."



Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:



Region: Hessen verteidigt seine Spitzenposition



- Wie schon in den vergangenen Jahren gibt es die höchsten Gehälter erneut in

Hessen (60.900 Euro), dicht gefolgt von Baden-Württemberg (60.200 Euro) und

Bayern (60.000).

- Die niedrigsten Durchschnittsgehälter werden in Brandenburg (47.000 Euro),

Mecklenburg-Vorpommern (47.400 Euro) und Sachsen-Anhalt (47.800 Euro) gezahlt.

- Im Städte-Ranking liegt Frankfurt am Main (66.500) vorn, dicht gefolgt von

Stuttgart (66.200 Euro) und München (65.200 Euro).



Führungskräfte verdienen 16 Prozent mehr als der Durchschnitt



- Personalverantwortung zahlt sich aus: Chefs und Chefinnen bekommen

durchschnittlich 66.100 Euro und damit etwa 16 Prozent mehr als der

Durchschnitt.

- Gegenüber Beschäftigten ohne Personalverantwortung verdienen Vorgesetzte sogar Seite 2 ► Seite 1 von 3



