Hamburg (ots) - Zwei von fünf Haushalten haben in der Pandemie festgestellt,dass sich ihre Wohnbedürfnisse verändert haben. 17 Prozent der Bevölkerungplanen ganz konkret einen Immobilienkauf. Auf die Frage, was ihnen bei derAuswahl eines Finanzierungspartners sehr wichtig ist, nennen mit 68 Prozent derin einer aktuellen Studie der PSD Bank Nord befragten 1.000 Bundesbürger undBundesbürgerinnen am häufigsten einen niedrigen Zinssatz. Doch gerade Befragte,die schon einmal eine Finanzierung durchrechnen lassen haben, merken, dass dieKostentransparenz ein fast genauso wichtiges Kriterium ist."Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten ist es natürlich wichtig, sichfinanziell nicht zu übernehmen und die monatliche Rate so anzusetzen, dass sieauch bei Einkommenseinbußen noch gut stemmbar ist", sagt André Thaller,Vorstandsvorsitzender der PSD Bank Nord eG. Doch bringt es wenig, den Immobilienkredit mit dem niedrigsten Nachkomma-Zinssatz abzuschließen, wenn dasGesamtprojekt zu knapp kalkuliert ist. Dessen sind sich auch Kaufinteressentenimmer mehr bewusst. Kostentransparenz wird mit 67 Prozent als fast genausowichtig wie ein niedriger Zinssatz bewertet. "Gerade junge Familien solltendarauf achten, unter Berücksichtigung aller Nebenkosten kein zu hochpreisigesObjekt auszuwählen", so Thaller. "Denn auf lange Sicht benötigen Käufer nochausreichend Puffer, etwa für Einrichtung, Carport, Gartengestaltung - und nichtzuletzt auch Reserven für die Familie, zum Beispiel Urlaube und die Ausbildungder Kinder."Größte Probleme bei der FinanzierungsberechnungDie Nebenkosten vollständig zu ermitteln, ist gar nicht so trivial. Auchdiejenigen, die ihren Finanzierungsrahmen schon einmal ermittelt haben - beieiner Bank, einem Makler oder online - geben Unsicherheiten über Nebenkosten alsHauptgrund für Probleme an. 57 Prozent der bundesweit Befragten haben schoneinmal eine Berechnung durchgeführt, 60 Prozent hatten dabei Schwierigkeiten."Neben den bekannten Nebenkosten wie Grunderwerbssteuer, Maklercourtage undNotargebühren gibt es vor allem bei Neubauprojekten jede Menge unvorhergesehenePosten - etwa ungeplant hohe Kosten für Erdarbeiten oder regional notwendigeGutachten. Und auch bei Bestandsimmobilien gilt es, alle anfallenden Kosten zuberücksichtigen, zum Beispiel eine notwendige Heizungsmodernisierung oder auchumfangreichere Renovierungskosten", so Thaller.Das zweitgrößte Problem, das bei einer Finanzierungsberechnung auftritt, ist derStudie zufolge Unsicherheit über das tatsächlich monatlich verfügbare Einkommennach Abzug laufender Kosten. In der Coronakrise wiegt die Unsicherheit umso