Goldpreis: Ein gefährlicher Cocktail sorgt für Optimismus!

Die Preise und die Anleiherenditen steigen, was auf die Wachstumsaktien drückt. Der Goldpreis konnte sich in diesem Umfeld fangen und sieht nun auch charttechnishc wieder besser aus.

Der Wochenstart an den Aktienmärkten ist kräftig missglückt. Weltweit schalteten die Indizes in den Rückwärtsgang. Ein gefährlicher Cocktail aus extrem hohen Bewertungen, Rekord-Schulden und steigenden Preisen braut sich zusammen. In diesem Umfeld konnte der Goldpreis sich wieder fangen und sieht nun nicht nur charttechnisch deutlich besser aus.

Kleiner Ausverkauf an der Nasdaq

Am Montagabend war an der Nasdaq die Hölle los. Die erfolgsverwöhnten Tech-Titel wie Tesla oder Facebook, die zuletzt stark gestiegenen Biotechaktien, aber auch viele Zykliker-Papiere flogen aus den Depots. Steigende Anleihenrenditen sind Gift für Dividenden-Aktien, aber auch für hoch bewertete Tech-Werte. Und so wurde kräftig Luft aus der Aktienmarktblase gelassen. Das Inflationsgespenst geht um.