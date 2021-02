Smartphones, Video-Calls, Künstliche Intelligenz und 5G – wir befinden uns in der Digitalisierung und die Digitalisierung in uns. Das gilt auch für die Finanzbranche.

Vor allem Corona hat die Branche sozusagen dazu gezwungen, zusätzlich auf digitale Beratungsmöglichkeiten auszuweichen. Nun sind auch sogenannte Robo-Adviser auf dem Vormarsch, die automatische Empfehlungen zur Vermögensanlage geben – und diese auch umsetzen können. Zu diesem Thema und wieso Frauen meist finanziell die besseren Entscheidungen treffen, haben wir mit Sandra Müllner gesprochen. Sie ist Geschäftsführende Gesellschafterin der österreichischen Vermögensberatung Aurelia Invest.

Frau Müllner, wir befinden uns im Zeitalter der Digitalisierung. Das gilt auch für die Finanzbranche. Wieso ist eine persönliche Kundenberatung gerade jetzt so wichtig?

„Die Digitalisierung erhöht den Grad der Anonymität, was in der Finanzbranche sowohl aus Kunden- als auch aus Beratersicht kontraproduktiv ist. Eine Volldigitalisierung ist immer vom Kundeninput abhängig, jedoch ist dieser leider oft nicht objektiv genug, um die nötigen Parameter festzusetzen. Bedürfnisse und die tatsächliche Risikobereitschaft werden nämlich meist in den Gesprächen eruiert. Nüchterne Daten und Fakten sowie theoretisches Wissen verhindern keine negativen „Behavioral-Finance-Effekte“ auf Kundenseite. Außerdem sind Finanzen Vertrauensangelegenheiten – und Vertrauen schafft man bekanntlich mit persönlichem Kontakt. Heute ist zwar vieles digital z. B. via Video möglich, dennoch wird der Fokus auf den persönlichen Kontakt gelegt. Nur mit einem persönlichen Berater können Paniktransaktionen vermieden werden. Ein guter Berater zeichnet sich durch ein vollständiges Netzwerk aus, wodurch ein effizienter Wissenstransfer an den Kunden geliefert werden kann.“



Haben digitale Beratungen wie Robo-Adviser in Ihren Augen eine Daseinsberechtigung? Und wie weit sollte man sich hier auf eine Digitalisierung einlassen?

„Digitale Beratungen sind für gewisse Kundengruppen sicher eine mögliche Alternative. Jedes Produkt hat seine Daseinsberechtigung und seinen Nutzer bzw. Käufer. Dennoch ersetzt die Digitalisierung, vor allem in volatilen Zeiten wo Panik auftauchen kann, keine persönlichen Antworten auf Kundenfragen. Meines Erachtens ist eine individuelle Beratung nur durch persönlichen Kontakt möglich. Je mehr Erfahrung gesammelt wird, desto mehr Fragen tauchen auf – das große Manko liegt bei vielen digitalen Lösungen darin, dass keine geeigneten Ansprechpartner für Individualfragen vorhanden sind. Robo-Adviser haben fertige Strategien und Konzepte, die für Standardkunden sowie Einsteiger oft ausreichen Sie weisen jedoch keine individuellen Konzepte, Anlagestrategien oder Portfoliokombinationen auf, weshalb sich Kunden bezüglich Einzelpositionen nicht einbringen können.“