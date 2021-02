Trotz COVID19 war 2020 für B2Gold mehr als erfolgreich!

Die kanadische B2Gold (WKN A0M889 / TSX BTO) hat 2020 einen Goldproduktionsrekord aufgestellt! Die drei Minen des Unternehmens lieferten zusammen 995.258 Unzen des gelben Metalls, was am oberen Ende der Prognosespanne (955.000 bis 1,005 Mio. Unzen) lag. 2019 hatte der Goldausstoß um 17% niedriger (144.142 Unzen) gelegen. Damit hat B2Gold nun das zwölfte Jahr in Folge einen Produktionsrekord erzielt.

Auch der Cashflow aus dem operativen Geschäft lag 2020 mit 951 Mio. Dollar auf Rekordniveau und stellt einen erheblichen Anstieg von 459 Mio. Dollar bzw. 93% gegenüber 2019 dar! Den Nettogewinn des vergangenen Jahres gab B2Gold mit 672 Mio. Dollar an, was einen Anstieg von 113% im Vergleich zu den 316 Mio. Dollar aus dem Vorjahr bedeutet. Der auf die Aktionäre anrechenbare Nettogewinn lag bei 628 Mio. Dollar bzw. 0,60 Dollar pro Aktie. Angesichts der guten Zahlen kündigte B2Gold eine Dividende von 4 Cent pro Aktie für das erste Quartal 2021 an.