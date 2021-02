Kalamazoo Resources Limited: Update Goldprojekt Ashburton - Mächtige Abschnitte mittel- bis hochgradiger Goldvererzung im Prospektionsgebiet Waugh bestätigt

- Analyseergebnisse aus Kalamazoos erstem RC-Bohrprogramm auf dem Goldprojekt Ashburton, WA, haben im Prospektionsgebiet Waugh mächtige Abschnitte mit mittel- bis hochgradigem Gold geliefert, darunter:

- 9 m mit 5,52 g/t Au ab148 m, einschließlich 1 m mit 22,1 g/t Au ab 153 m (KARC0007)

- 9 m mit 4,03 g/t Au ab 157 m, einschließlich 1 m mit 17,8 g/t Au ab 157 m (KARC0010)

- 7 m mit 4,25 g/t Au ab 68 m, einschließlich 3 m mit 7,99 g/t Au ab 68 m (KARC0032)

- 9 m mit 3,03 g/t Au ab 155 m, einschließlich 2 m mit 9,71 g/t Au ab 156 m (KARC0009)



- Dieses Bohrprogramm war die erste Phase in Kalamazoos Kampagne, um die 1,65 Mio. Unzen Gold umfassende Ressource auf dem Goldprojekt Ashburton erheblich zu erhöhen.



- Das Programm umfasste RC-Bohrungen zur Überprüfung der Vererzung in Fallrichtung unter der vorhandenen Waugh-Tagebaugrube.



- Die Abschnitte weisen darauf hin, dass unter und im Streichen der Waugh-Tagebaugrube zusätzliche mächtige Erzfälle mit mittel- bis hochgradiger Vererzung vorkommen, die in mehrere Richtungen offenbleiben



- Die stark höffige Schluffstein-Einheit, die die Aufschlüsse im Prospektionsgebiet Waugh über 20 km innerhalb der Liegenschaften des Goldprojekts Ashburton beherbergt, wurde in der Vergangenheit nur in geringem Umfang mittels Bohrungen überprüft.



- Weitere Bohrungen entlang des Streichens und unterhalb der aktuellen Basis der Waugh-Tagebaugrube sollen im zweiten Quartal 2021 beginnen, um die Oxidressource erheblich zu vergrößern.





Kalamazoos Director und Projektmanager auf Ashburton, Paul Adams, sagte heute: "Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen unserer ersten Bohrkampagne auf dem Goldprojekt Ashburton. Unsere Strategie nach dem Erwerb des Projekts von Northern Star bestand darin, das richtige Programm zu implementieren, mit dem wir die Goldressource über 2 Mio. Unzen erheblich erweitern und die Entwicklungspläne weiter vorantreiben können. Diese ersten Bohrungen in Waugh haben jetzt mächtige Abschnitte mit mittel- bis hochgradigem Gold identifiziert, was uns große Zuversicht gibt, dass wir unsere Strategie, zusätzliche Unzen unter und im Streichen der fünf vorhandenen Gruben und im gesamten Projektgebiet hinzuzufügen, tatsächlich umsetzen werden."





Abbildungen, Tabellen oder Anhänge in dieser Meldung können Sie in der originalen englischen Pressemitteilung ansehen.



Seit dem Erwerb des Goldprojekts Ashburton hat Kalamazoo mehrere höffige Ziele für Testbohrungen identifiziert. Das Prospektionsgebiet Waugh wurde aufgrund seiner früheren Produktion und der aktuellen Goldressource als Priorität für dieses aktuelle Bohrprogramm ausgewählt. Darüber hinaus wurde das Prospektionsgebiet Waugh nur spärlich in Streich- oder Fallrichtung überprüft und hat daher ein großes Potenzial eine neue oxidische Goldvererzung zu beherbergen. Die derzeitige Ressource im Prospektionsgebiet Waugh umfasst 68.000 Unzen bei 3,6 g/t Au und ist eine der fünf Lagerstätten, woraus sich die Mineralressourcenschätzung des Goldprojekts Ashburton (JORC-Code (2012) von 20,8 Mio. Tonnen mit 2,5 g/t Au für 1,65 Mio. Unzen) zusammensetzt.

Die Goldvererzung im Prospektionsgebiet Prospekt steht in Zusammenhang mit zur Schichtung subparallelen Verwerfungen und bildet mächtige, mittel- bis hochgradige Erzfälle in einem variabel kalkhaltigen und kohlenstoffhaltigen Schluffsteinpaket. Die Schluffsteineinheit ist höffig für eine mittel- bis hochgradige Goldvererzung des Carlin-Typs und beherbergt die Waugh-Ressource, die auch eine historische Tagebauproduktion von 67.000 Unzen bei 6 g/t Au aus Oxiderz geliefert hat. Diese höffige Einheit steht auf etwa 20 km innerhalb der Liegenschaften des Goldprojekts Ashburton an und beherbergt mehrere Übertageanomalien, die nur spärlich überprüft wurden (Abbildung 1).



Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Mineralressourcen und Explorationsziele auf Kalamazoos Goldprojekt Ashburton



Fünfzehn RC-Bohrungen wurden niedergebracht, um zwei abtauchende vererzte Trends zu erreichen, darunter einen steil unter die Waugh-Tagebaugrube abtauchenden Trend und einen flach nach Osten abtauchenden Trend. Die Zielbestimmung basierte auf historischen vererzten Abschnitten und beobachteten Vererzungstrends in der Waugh-Tagebaugrube (Abbildung 2 und 3).



Abbildung 2 zeigt:Längsschnitt des Prospektionsgebietes Waugh mit Angaben des Goldgehaltes in Abschnitten aus aktuellen und historischen Bohrungen und einer Interpretation der Geometrie der goldführenden Erzfälle.



Die Bohrungen haben gezeigt, dass die an Eisenoxid-Hornstein-Quarz reiche Einheit, die in etwa mit der Vererzung in der Waugh-Tagebaugrube schichtparallel ist, im Allgemeinen sowohl in Fall- als auch Streichrichtung der Lagerstätte ausgebildet ist. Die meisten Bohrungen durchteuften eine schlecht bis gut entwickelte Hornstein-Quarz-Einheit, die von einer mächtigen Abfolge von verkitteten Eisenoxidlagen in verwittertem Schluffstein überlagert war. Die Goldvererzung zeigt eine starke Beziehung zur Hornstein-Quarz-Einheit, ist jedoch vorwiegend in der eisenoxidreichen Zone oberhalb der Hornstein-Quarz-Einheit an Stellen entwickelt, die mit der Basis der vollständigen Oxidation zusammenfallen oder nahe daran liegen. Die an Eisenoxid-Hornstein-Quarz reiche Einheit wurde auch in Bohrungen angetroffen, die nur schwach anomale Ergebnisse lieferten, einschließlich KARC0023, die eine mächtige Hornstein-Quarz-Einheit mit bis zu 1,5 % Pyrit durchteufte.

Die Interpretation hat auch gezeigt, dass innerhalb der Schluffsteineinheit mehrere mit zur Schichtung subparallele Verwerfungen auftreten, wobei der dominante vererzte Körper von Abschnitt A bis Abschnitt C von einer unteren Verwerfungsebene zu einer oberen Verwerfungsebene übergeht (Abbildung 4, 5 und 6).

Die Ergebnisse der Bohrungen im Prospektionsgebiet Waugh sind äußerst ermutigend, da mächtige und mittel- bis hochgradige goldführende Erzfälle in einer Ebene mit zur Schichtung subparallelen Verwerfungen auftreten, die an der Oberfläche eine Goldanomalie zeigt, die sich über 300 m westlich und über 1.000 m östlich der Waugh-Tagebaugrube erstreckt. Kalamazoo glaubt, dass die sowohl in Streich- als auch in Fallrichtung fortgesetzten Explorationsarbeiten, die im Prospektionsgebiet Waugh bestehende Vererzung erweitern und neue Erzfälle in diesem stark höffigen Verwerfungssystem entdecken werden.



Planungen für das Bohrprogramm 2021 weit fortgeschritten



Kalamazoo plant weitere Bohrungen im Prospektionsgebiet Waugh, sowohl in Streichrichtung als auch in gering überprüften Gebieten unterhalb der aktuellen Basis der Tagebaugrube, um die Oxidressource erheblich zu vergrößern. Darüber hinaus ist die Bohrplanung im Rahmen der von Kalamazoo in dieser Feldsaison auf dem Goldprojekt Ashburton geplanten Bohrkampagne (ca. 15.000 bis 20.000 Bohrmeter) weit fortgeschritten, um höffige historische Abschnitte und Übertageanomalien in anderen Prospektionsgebieten einschließlich Peake und in neuen Zielgebieten weiterzuverfolgen. Der Beginn der nächsten Bohrrunde auf dem Goldprojekt Ashburton ist im 2. Quartal 2021 geplant.



Abbildung 3 zeigt: Lagekarte der Waugh-Tagebaugrube mit goldvererzten Abschnitten aus Bohrungen des Waugh-Programms und historischen Bohrungen.





Tabelle 1: Prospektionsgebiet Waugh - Eckdaten der RC-Bohrungen

Bohrung Rechtswert Easting Hochwert

Northing RL Tiefe Neigungswinkel Gitter

Azimut KARC0001 594915 7409764 489 150 -88 271 KARC0002 594929 7409772 490 175 -80 21 KARC0003 594903 7409806 483 11 -75 40 KARC0004 594900 7409798 485 210 -76 220 KARC0005 594896 7409796 489 182 -64 220 KARC0006 594911 7409805 486 175 -74 101 KARC0007 594840 7409776 501 190 -70 175 KARC0008 594844 7409770 502 190 -60 148 KARC0009 594840 7409770 503 192 -60 128 KARC0010 594795 7409785 508 216 -77 239 KARC0011 594705 7409811 511 204 -80 207 KARC0012 594709 7409821 522 267 -88 27 KARC0023 594834 7409780 504 246 -85 345 KARC0030 595130 7409553 494 113 -90 207 KARC0031 595131 7409552 494 80 -70 207 KARC0032 595139 7409554 494 150 -75 27



Abbildung 4 zeigt: Profilschnitt mit Interpretation der Geologie und der vererzten Abschnitte auf Sektionslinie A.





Abbildung 5 zeigt: Profilschnitt mit Interpretation der Geologie und der vererzten Abschnitte auf Sektionslinie B.

Abbildung 6 zeigt: Profilschnitt mit Interpretation der Geologie und der vererzten Abschnitte auf Sektionslinie C.

Abbildung 7 zeigt: Profilschnitt mit Interpretation der Geologie und der vererzten Abschnitte auf Sektionslinie D.





Tabelle 2: Prospektionsgebiet Waugh - signifikante RC-Bohrabschnitte (Cut-off-Gehalt 0,5 g/t Au)

Bohrung von (m) bis (m) Abschnitt (m) Au (g/t) KARC0001 125 131 6 2,22 KARC0002 134 136 2 2,73 KARC0002 140 143 3 1,09 KARC0004 141 142 1 1,46 KARC0005 117 121 4 1,07 KARC0005 160 162 2 0,55 KARC0006 122 126 4 0,72 KARC0006 128 130 2 2,53 KARC0007 148 157 9 5,52 Einschl. 149 150 1 9,41 Einschl. 153 154 1 22,1 KARC0007 161 162 1 0,77 KARC0008 152 155 3 2,07 KARC0008 157 160 3 2,94 KARC0008 182 183 1 2,05 KARC0009 155 164 9 3,03 Einschl. 156 158 2 9,71 KARC0010 154 155 1 0,67 KARC0010 157 166 9 4,03 Einschl. 157 158 1 17,8 KARC0010 168 169 1 0,77 KARC0010 174 180 6 0,92 KARC0010 192 193 1 1,88 KARC0011 0 1 1 0,53 KARC0011 36 37 1 0,85 KARC0012 184 185 1 0,57 KARC0023 115 116 1 0,69 KARC0030 47 51 4 2,43 KARC0030 53 54 1 0,51 KARC0032 68 75 7 4,25 Einschl. 68 71 3 7,99



Zuvor an der ASX veröffentlichte Pressemitteilungen



Weitere Einzelheiten hinsichtlich der Informationen in dieser Pressemitteilung finden Sie in den folgenden an der ASX veröffentlichten Pressemitteilungen:

ASX: KZR 23. Juni 2020

ASX: KZR 27. Oktober 2020

ASX: KZR 5. Januar 2021

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Mineralressourcen für das Goldprojekt Ashburton beziehen, basieren auf Informationen, die der ASX am 23. Juni 2020 bekannt gegeben wurden. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen und alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in der relevanten Pressemitteilung zugrunde liegen, weiterhin gelten.



Tabelle 3: >Mineralressourcen des Goldprojekts Ashburton (JORC-Code 2012)

MINERALRESSOURCEN DES GOLDPROJEKTS ASHBURTON ANGEZEIGT GEFOLGERT GESAMT Tonnen

(tausend) Gehalt

(g/t) Unzen

(tausend) Tonnen

(tausend) Gehalt

(g/t) Unzen

(tausend) Tonnen

(tausend) Gehalt

(g/t) Unzen

(tausend) Gehalt Mt Olympus 6.038 2,3 448 9.138 2,2 632 15.176 2,2 1.080 0,7 g/t Au Peake 113 5,2 19 3.544 3,3 380 3.657 3,4 399 0,9 g/t Au Waugh 347 3,6 40 240 3,6 28 587 3,6 68 0,9 g/t Au Zeus 508 2,1 34 532 2,2 38 1.040 2,2 72 0,9 g/t Au Romulus - - - 329 2,6 27 329 2,6 27 0,9 g/t Au GESAMTE RESSOURCEN 7.006 2,4 541 13.783 2,5 1.105 20.789 2,5 1.646



Das Material in dieser Pressemitteilung, das sich auf die Mineralressourcen für das Goldprojekt Ashburton bezieht, basiert auf Informationen, die der ASX am 23. Juni 2020 bekannt gegeben wurden. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen und alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in der relevanten Pressemitteilung zugrunde liegen, weiterhin gelten.



Erklärung der sachkundigen Person (Competent Persons Statement)

Die Informationen in dieser Pressemitteilung hinsichtlich der Explorationsdaten für das Goldprojekt Ashburton in Western Australia basieren auf Informationen von Herrn Matthew Rolfe, einer sachkundigen Person, die Mitglied des Australian Institute of Geoscientists ist. Herr Rolfe ist ein Mitarbeiter der Kalamazoo Resources Ltd, der für das Unternehmen als leitender Explorationsgeologe tätig ist. Herr Rolfe verfügt über ausreichendes Wissen und Erfahrung über diesen hier vorliegenden Vererzungs- und Lagerstättentyp. Seine Tätigkeiten qualifizieren ihn als sachkundige Person gemäß den Regeln der Fassung aus dem Jahr 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves". Herr Rolfe stimmt den hier gegebenen Informationen in der jeweiligen Form und im jeweiligen Kontext zu.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung hinsichtlich der Schätzung und Berichterstattung der Mineralressourcen auf dem Projekt Ashburton basieren auf Informationen von Dr. Damien Keys, einer sachkundigen Person, die Mitglied des Australian Institute of Geoscientists ist. Dr. Keys ist ein Mitarbeiter der Complete Target Pty Ltd, der von Kalamazoo Resources Ltd als Berater beauftragt wurde. Dr. Keys verfügt über ausreichendes Wissen und Erfahrung über diesen hier vorliegenden Vererzungs- und Lagerstättentyp. Seine Tätigkeiten qualifizieren ihn als sachkundige Person gemäß den Regeln der Fassung aus dem Jahr 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves". Dr. Keys stimmt den hier gegebenen Informationen in der jeweiligen Form und im jeweiligen Kontext zu.



Reaktion auf COVID-19

Kalamazoo handhabt proaktiv die potenziellen Auswirkungen von COVID-19 und hat Systeme und Richtlinien entwickelt, um die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter und Auftragnehmer zu gewährleisten und das Risiko für den Betrieb zu begrenzen. Diese Systeme und Richtlinien wurden im Einklang mit den formellen Leitlinien der staatlichen und bundesstaatlichen Gesundheitsbehörden und mit Unterstützung ihrer Auftragnehmer entwickelt und werden aktualisiert, falls sich die formellen Leitlinien ändern. Kalamazoos oberste Priorität ist die Gesundheit und das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter und Auftragnehmer.

Um die Gesundheit und das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter und Auftragnehmer zu gewährleisten, hat Kalamazoo eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um das Infektionsrisiko und die Übertragungsrate auf COVID-19 zu minimieren und gleichzeitig den Betrieb fortzusetzen. Alle Arbeitsabläufe und Aktivitäten wurden nur auf das Wesentliche minimiert. Zu den umgesetzten Maßnahmen gehören das Ausfüllen einer COVID-19-Risikoerklärung durch Mitarbeiter und Auftragnehmer, verbesserte Hygienepraktiken, das Verbot nicht notwendiger Reisen auf absehbare Zeit, die Einrichtung starker Infektionskontrollsysteme und -protokolle im gesamten Unternehmen sowie die Erleichterung von Fernarbeitsvereinbarungen, sofern dies praktikabel und erforderlich ist. Kalamazoo wird weiterhin die formalen Anforderungen und Leitlinien der staatlichen und bundesstaatlichen Gesundheitsbehörden beobachten und entsprechend handeln.



Diese Pressemitteilung wurde von Luke Reinehr, Chairman und CEO, Kalamazoo Resources Limited, zur Freigabe an die ASX genehmigt.



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:



Luke Reinehr

Chairman/CEO

luke.reinehr@kzr.com.au

Media & Investor Relations (Australien)

Victoria Humphries

victoria@nwrcommunications.com.au

Tom Whiting

Taylor Collison

twhiting@taylorcollison.com.au

Media & Investor Relations (Kanada)

Leo Karabelas: leo@fcr.ca

Tom Panoulias: tom@fcr.ca



Im deutschsprachigen Raum

AXINO GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de



Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

24.02.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de



1170792 24.02.2021