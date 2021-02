TeamBank verzeichnet stabiles Geschäftsjahr 2020 (FOTO)

Nürnberg (ots) -



- Flexible Zahlungserleichterungen helfen Kundinnen und Kunden in schwierigen

Zeiten

- 962.000 Kundinnen und Kunden vertrauen der TeamBank

- Verlässlichkeit als enger Partner der Genossenschaftsbanken erneut unter

Beweis gestellt

- ratenkauf by easyCredit profitiert vom boomenden E-Commerce-Markt



Die TeamBank AG entwickelte sich im Geschäftsjahr 2020 solide. Gemäß den

vorläufigen Zahlen zum 31. Dezember 2020 lag der Ratenkreditbestand mit 8,8

Milliarden Euro annähernd auf dem Niveau des Vorjahres. Kundinnen und Kunden,

die aufgrund von Corona von Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit betroffen waren,

unterstützte die Bank mit flexiblen und unbürokratischen

Zahlungserleichterungen. Die Zahl der Kundinnen und Kunden stieg um 1,9 Prozent

auf 962.000 (+18.000).





Im anspruchsvollen Corona-Jahr konnte die TeamBank ihre Rolle als verlässlicherPartner der Genossenschaftsbanken in Deutschland und Österreich erneut unterBeweis stellen. Mit 41 neu gewonnenen und reaktivierten Partnerbanken wurdediese Zusammenarbeit konsequent ausgebaut. Insgesamt kooperieren 90 Prozentaller deutschen Genossenschaftsbanken mit der TeamBank. In Österreich arbeitetdie TeamBank zum 31. Dezember 2020 mit allen Volksbanken, 37 Prozent derRaiffeisenbanken und 6 Spezialinstituten zusammen.Das Betriebsergebnis vor Steuern in Höhe von 153,6 Millionen Euro (Vorjahr:151,7 Millionen Euro) unterstreicht das stabile Geschäftsmodell der TeamBank AG.So wurden im Berichtsjahr an die Partnerbanken in Deutschland 256,0 MillionenEuro (-7,5 Prozent) Provisionen ausgeschüttet. Die Provisionen anösterreichische Partnerbanken betrugen 39,2 Millionen Euro (+3,7 Prozent). Damitbeläuft sich die Wertschöpfung der TeamBankauf insgesamt 448,7 Millionen Euro(-3,8 Prozent). "Auch in diesen herausfordernden Zeiten können wir unserenPartnerbanken in Deutschland und Österreich nachhaltig positive Erträge bieten",erläutert Frank Mühlbauer, Vorstandsvorsitzender der TeamBank.Der Risikovorsorgeaufwand lag mit 59,3 Millionen Euro um 18,0 Millionen Eurounter dem Niveau des Vorjahres (2019: 77,3 Millionen Euro). Dies ist imWesentlichen auf das im Vergleich zum Vorjahr geringere Neugeschäftzurückzuführen.Die Bilanzsumme ging im Geschäftsjahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um 1,8 Prozentauf 9,3 Milliarden Euro (2019: 9,5 Milliarden Euro) zurück.Aus der Position der Stärke heraus investierte die TeamBank im Jahr 2020 weitergezielt in ihre Zukunftsfähigkeit. Im Fokus standen dabei neben derVereinfachung von Kunden- und Partnerprozessen über alle Vertriebswege hinweg,insbesondere die Weiterentwicklung zu einem datengetriebenen Geschäftsmodell.