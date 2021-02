Arlesheim/Schwäbisch Gmünd (ots) - Im 100. Jahr ihres Bestehens erfreut sich die

Weleda AG bester Gesundheit. Die Pionierin und Weltmarktführerin für

zertifizierte Naturkosmetik und anthroposophische Arzneimittel konnte im Jahr

2020 trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie ihren Gesamtumsatz fast auf dem

Vorjahresniveau halten.



Der konsolidierte, provisorische Umsatz der Weleda Gruppe belief sich im Jahr

2020 auf rund 424 Mio. Euro (Vorjahr 429 Mio. Euro).





Die wichtigsten Fakten zur Umsatzentwicklung auf einen Blick im Vergleich zumVorjahr:- Bei der Naturkosmetik erhöhte sich der Umsatz weltweit um 1,9 Prozent (ohneWechselkurseffekte um 2,7 Prozent) auf rund 333 Mio. Euro. In derD-A-CH-Region stiegen die Umsätze um rund 2 Prozent auf 165 Mio. Euro. Dieanderen Märkte entwickelten sich unterschiedlich. So wurde der Umsatzrückgangin Frankreich durch die sehr dynamische Entwicklung in den USA und in denanderen europäischen Märkten ausgeglichen.- Bei den Arzneimitteln lag der Umsatz mit rund 91 Mio. Euro 11,1 Prozent unterVorjahresniveau (ohne Wechselkurseffekte bei 8,3 Prozent). Die Gründe hierfürsind vielschichtig: Der bisher starke französische Markt ist wegen desWegfalls der Erstattung weiter rückläufig. In der D-A-CH Region war dasErkältungssortiment weniger gefragt. Das Einhalten der AHA-Regeln hat auch füreinen Rückgang der Erkältungskrankheiten gesorgt.Weiterhin gute finanzielle SituationEnde 2020 war Weleda weiterhin schuldenfrei und verfügte über eine guteLiquidität.Auswirkungen der Pandemie erfolgreich begrenztTrotz mehrmonatigen Lockdowns in unseren wichtigsten Märkten undProduktionsstandorten kommt Weleda bisher vergleichsweise gut durch diePandemie. In den meisten Ländern können Weleda Produkte in Drogerien,Supermärkten, Apotheken und online weiterhin verkauft werden. Die Lieferkettenund die Versorgung mit Rohstoffen sind bisher stabil, sodass die Produktion unddie Auslieferung an den Produktionsstandorten grösstenteils aufrechterhaltenwerden können.Die Arzneimittelsparte fit für die Zukunft machenUm das führende nachhaltige Unternehmen der integrativen Regulationsmedizin zuwerden, plant Weleda Investitionen in Millionenhöhe, unter anderem fürForschungsprojekte zu Weleda-spezifischen pharmazeutischen Herstellverfahren.Ausserdem setzt Weleda verstärkt auf präklinische und klinischeWirksamkeitsdaten und auf Neuentwicklungen in den Kernkompetenzfeldern. WeledaArzneimittel wirken ganzheitlich und bringen aus dem Gleichgewicht gerateneSysteme des menschlichen Organismus wieder in Balance.100 Jahre Weleda: Unsere Verantwortung für die Zukunft von Mensch und NaturWeleda feiert 2021 eine hundertjährige Erfolgsgeschichte. Als Pionierin undReferenzunternehmen für nachhaltiges Wirtschaften wird Weleda im Jubiläumsjahr2021 das Engagement für gesunde Böden und den Erhalt der Biodiversitätverstärken. Für die Zukunft von Mensch und Natur. Gemeinsam mit demSozialunternehmen ProjectTogether wird Weleda 2021 internationaleVordenker*Innen und Praxis-Pionier*Innen aus dem Bereich Nachhaltigkeit für eineSerie von digitalen Live-Sessions zusammenbringen, um an Gesellschafts- undNachhaltigkeitsthemen im Rahmen der Farm-Food-Climate Challenge zu arbeiten.Dabei kann es um regenerative Landwirtschaft, faire Lieferketten, die wahrenKosten von Gütern, Grünes Geld und andere Zukunftsthemen gehen. Die LiveSessions werden im Frühjahr starten und stehen international allenInteressierten offen.